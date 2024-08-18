Їх не мобілізуватимуть: названі категорії українців, які у серпні отримають бронь автоматично

Адвокат дав роз'яснення

В Україні деякі категорії громадян можуть отримати автоматичне продовження відстрочки від мобілізації. Проте це не є стандартною процедурою.

Про це розповів адвокат Дмитро Франчук, пише РБК-Україна. За його словами, це стосується працівників критично важливих підприємств. Уряд може ухвалити рішення про автоматичне продовження відстрочки для працівників, які забезпечують функціонування критично важливих підприємств.

Також автоматичне продовження відстрочки може бути за станом здоров'я. Якщо особа отримала відстрочку через стан здоров'я і медична комісія після чергового огляду встановила, що стан не покращився, відстрочка може бути продовжена автоматично.

Крім того, може бути відстрочка за сімейними обставинами. Якщо обставини, через які надано відстрочку (наприклад, догляд за непрацездатними членами сім'ї), залишаються незмінними, відстрочка також може бути продовжена. Однак часто потрібно підтверджувати такі обставини документально.

Також автомотична відстрочка діє для студентів. Якщо студент продовжує навчання на денній формі, його відстрочка може бути продовжена до закінчення навчання. Але для цього необхідне підтвердження від закладу освіти.

Водночас Франчук наголосив, що необхідно періодично подавати документи, що підтверджують право на відстрочку. За його словами, це може бути довідка з навчального закладу, медична довідка, документи про догляд за членами сім'ї.

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