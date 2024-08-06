Собаки-людожери та нестача ліків: у Маріуполі масово вмирають люди, деталі

Окупанти не займаються розв'язанням проблем місцевого населення

У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі щотижня помирає до 400 людей. Однією з причин цього є розповсюдження у місті собак-людожерів.

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко. За його словами, проблема з собаками дійсно існує в Маріуполі вже два роки.

"Там навіть в окупації йдуть дискусії, як треба розв’язувати цю проблему. Я як сам власник собак, можу сказати, що це велика проблема. Чому? Тому що це собаки-людожери. Всі ці розуміють, вони збираються в зграї, вони нападають на людей відверто, особливо на дітей, і ніхто з тим нічого не робить і не наближається навіть до розв’язування цього питання", — підкреслив Андрющенко.

Також він зазначив, що наступною проблемою є нестача ліків і вакцин попри те, що росіяни намагаються зробити "макіяж" у лікарнях, нібито оновивши їх. За словами радника мера, також у місті немає лікарів, зокрема окремих спеціальностей. Наприклад, немає жодної людини, яка б могла займатися питаннями епідемії холери або дизентерії або вірусологів.

"Зберігається досить великий рівень смертності в Маріуполі. Навіть на сьогодні він не спадає. Півтора року тому, як досяг 300-400 людей на тиждень, так він й тримається, на жаль. Тобто ми щотижня втрачаємо по 350 людей і нічого з цим не роблять. До війни ця максимальна точка у нас була 150 людей на тиждень на півмільйонне тоді місто, і це в першу саму страшну хвилю коронавірусу, якщо хтось згадує, що це було. А тут 400 на фактично від 70 тисяч містян… ну самі розумієте, це просто якесь шаленіння насправді", — підкреслив Андрющенко.

Нагадаємо, 4 серпня в тимчасово окупованому місті Маріуполь сталася пожежа біля важливого об’єкта російських загарбників. У небо здіймалися стовпи чорного диму.