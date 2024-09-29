Зеленський готує звільнення Буданова та Умєрова? Що кажуть джерела "Телеграфу"

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає

Очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова можуть незабаром звільнити. Проте остаточне рішення поки не прийнято.

Про це "Телеграфу" повідомили джерела в українському політикумі. Причиною можливого звільнення голови ГУР називається його конфлікт з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

За даними джерел, Єрмаку нібито не подобається прямий доступ Буданова до президента Володимира Зеленського та прямий контакт із західними партнерами. Водночас зазначається, що інтенсивність спілкування очільника ГУР з головою держави останнім часом не змінилась, особливо щодо операції на Агрегатному заводі у Вовчанську на Харківщині.

Джерела також підкреслюють, що остаточне рішення буде приймати президент. Джерела в ОП не виключають звільнення Буданова, однак на правах анонімності кажуть, що такий крок може бути помилковим. В наближених до влади анонімних Телеграм-каналах у неділю з’явилась інформація про можливе призначення Буданова послом. Джерела "Телеграфу" вважають таке призначення "малоймовірним"..

У неділю, 29 вересня, Telegram-канал "Джокер", який ЗМІ позвʼязують з Офісом президента, повідомив, що Буданова буде звільнено з посади голови ГУР. Також зазначається, що його буде призначено послом, а ГУР очолить нинішній очільник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

Варто зазначити, протягом останніх тижнів в українському політикумі ходять чутки про можливе звільнення міністра оборони Рустема Умєрова. В оточенні самого Умєрова раз по раз цю інформацію спростовували.

Тг-канал "Джокер" стверджує, що новим міністром оборони нібито буде призначено віцепрем’єра-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. "Телеграф" звернувся до Федорова за коментарем, однак на момент публікації відповіді не отримав.

Нагадаємо, нещодавно Умєров звільнив двох заступників начальника Головного управління розвідки – Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. Із самим Будановим рішення про звільнення нібито не погоджувалося.