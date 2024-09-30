"Волосся дибки від історій": бойовий медик розповіла про сексизм у ЗСУ

Деякі військові намагалися вказати, що дівчині не місце у штурмовому підрозділі

В армії проблема сексизму сьогодні все ще актуальна. Дівчата-військовослужбовці спілкуються між собою та підтримують одна одну, але іноді їх історії просто шокують.

Про це українська військовослужбовка розповіла "Телеграфу" у матеріалі: "Найбільший виклик для української армії — прийняти можливі переговори, ми на це не погодимося", — бойовий медик Олена Риж".

"Коли потрапила на службу, обіцяла залишатися собою. Розуміла, що середовище та війна змінюють людей у всіх аспектах: фізично, у серці, думках і на рівні душі. Попри це, я досі вірна своїм переконанням", — зазначила Риж.

За її словами, за два роки служби вона жодного разу не зіштовхнулася із сексизмом. Однак були моменти, коли їй все ж таки доводилося показувати характер.

"У мене є власні чіткі кордони й поважаю чужі. Іноді мені намагалися вказати, що дівчині не місце у штурмовому підрозділі. Але мене мало цікавила чужа думка, і я дуже швидко цю людину ставила на місце", — додала військовий медик.

При цьому вона каже, що проблема сексизму все ж таки є в армії. Від деяких історій, за словами військової, волосся стає дибки.

"Проте проблема сексизму в армії актуальна. У нас є чат у Signal з посестрами, розкиданими по різних підрозділах, ми спілкуємося і підтримуємо одна одну. Іноді у мене волосся дибки від історій дівчат в армії", — підсумувала співрозмовниця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Олена Риж розповіла, як морально триматися під час війни.