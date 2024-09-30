"Волосы дыбом от историй": боевой медик рассказала о сексизме в ВСУ

Некоторые военные пытались указать, что девушке не место в штурмовом подразделении

В армии проблема сексизма на сегодняшний день все еще актуальна. Девушки-военнослужащие общаются между собой и поддерживают друг друга, но иногда их истории просто шокируют.

Об этом украинская военнослужащая рассказала "Телеграфу" в материале: "Самый большой вызов для украинской армии — принять возможные переговоры, мы на это не согласимся", — боевой медик Елена Рыж".

"Когда попала на службу, обещала оставаться собой. Понимала, что среда и война меняют людей во всех аспектах: физически, в сердце, мыслях и на уровне души. Несмотря на это, я до сих пор верна своим убеждениям", — отметила Рыж.

По ее словам, за два года службы она ни разу не столкнулась с сексизмом. Однако были моменты, когда ей все таки приходилось показывать характер.

"У меня есть собственные четкие границы и уважаю чужие. Иногда мне пытались указать, что девушке не место в штурмовом подразделении. Но меня мало интересовало чужое мнение, и я очень быстро этого человека ставила на место", — добавила военный медик.

При этом она говорит, что проблема сексизма все же есть в армии. От некоторых историй, по словам военной, волосы становятся дыбом.

"Однако проблема сексизма в армии актуальна. У нас есть чат в Signal с посестрами, разбросанными по разным подразделениям, мы общаемся и поддерживаем друг друга. Иногда у меня волосы дыбом от историй девушек в армии", — подытожила собеседница.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Елена Рыж рассказала, как морально держаться во время войны.