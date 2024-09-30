"Можна насолоджуватися та любити": жінка-штурмовик розповіла, як морально триматися під час війни

У ситуації "вибір без вибору" також можна вибрати: мучитися, з’їдати себе або прийняти та змиритися

Під час війни та постійних страшних подій навколо необхідно не втрачати самовладання та не піддаватися паніці. Можна запитувати себе: "А що особисто я можу?" Це допомагає триматись, бути ефективним.

Про це українська військовослужбовка розповіла "Телеграфу" у матеріалі: "Найбільший виклик для української армії — прийняти можливі переговори, ми на це не погодимося", — бойовий медик Олена Риж".

"У моєму баченні свобода — це можливість обирати. В реаліях війни часто є ситуації, коли люди позбавлені вибору. В цих випадках залишається лише обирати своє ставлення. В ситуації "вибір без вибору" також можна обрати: мучитись, з'їдати себе чи прийняти та змиритись", — сказала Риж.

Вона наголосила, що для себе обирає фокусуватися на світі, але при цьому не заплющувати очі на те, що її побратими гинуть чи не щодня, а довкола "політичні ігри".

"Я все розумію. Але вибираю не впадати у відчай. Мій світ — з обіймами, любов’ю, навіть там, де темно", — пояснила військовий медик.

Дівчина додала, що не заплющує очі і на те, що відбувається на Покровському напрямку, на обстріли в українських містах, а також великі втрати.

"Також я бачу, що коїться на Покровському напрямку, обстріли у Полтаві, Харкові, Львові. Знаю, що ми зазнаємо чималих втрат. Та чи можу я це змінити? Ні. Аби не піддаватись паніці, не впадати у відчай, слід керуватись питанням: "А що особисто я можу?" Це допомагає триматись, бути ефективною. Я знаю, що попереду у всіх нас велике сонце, видатне майбутнє рідної країни. Я воюю заради життя. Навіть у часи війни можна насолоджуватись, відчувати радість і любити — це і є свобода під час війни", — підсумувала Риж.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому підлітки підпалюють автомобілі військових в Україні та що їм за це буде.