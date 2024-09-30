Вийшло все навпаки: в ЄС розповіли, в чому облажався Путін

У ЄС відбулося стратегічне зрушення

Президент Росії Володимир Путін, який прагнув залякати Європу своїм вторгненням в Україну, досяг прямо протилежного ефекту. Він мимоволі став найбільшим каталізатором розширення Європейського Союзу.

Про це заявив в інтерв’ю Bloomberg прем’єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович. За його словами, за останні два з половиною роки можна було побачити стратегічне зрушення у європейських столицях, які стали більш відкритими для розширення.

"Я вважаю, що Володимир Путін був найбільшим прихильником розширення", — каже він.

Пленкович нагадав, що у червні Євросоюз погодився розпочати переговори з Україною та Молдовою про членство у блоці, що є важливим кроком у процесі, який, на його думку, ймовірно, займе роки. Ще раніше цього року лідери ЄС також погодилися розпочати переговори з Боснією та Герцеговиною, прагнучи наблизити розділену країну до Європи та протистояти зростанню впливу Росії.

Крім того, п’ять країн на Західних Балканах знаходяться на різних стадіях процесу вступу.

"Протягом наступних п’яти років, особливо в рамках мандату нової Комісії, буде цікаво подивитися, як кожен із них досягне прогресу і виконає критерії", — сказав Пленкович і додав "Ми завжди готові підтримати прогрес наших сусідів".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що НАТО проїхалися "червоними лініями" Путіна і розлютили Пєскова.