Україні треба змінити курс у війні: що насправді мала на меті нашуміла стаття The Economist

Західні партнери мають все це розуміли чітко, ясно і без прикрас

Нашуміла стаття The Economist, у якій видання закликає українську владу та західних партнерів чесно поглянути на війну, мала на меті достукатись до партнерів України.

Про це розповів експерт-міжнародник та кандидат політичних наук Станіслав Желіховський в ефірі КИЇВ24. За його словами, це має чималий сенс, адже війна певною мірою залежить від підтримки Заходу.

"Ми повинні розуміти, що саме від них залежить те, наскільки Україна зможе ефективно боротися з російською агресією, наскільки вона буде забезпечена в плані військової підтримки, в плані підтримки. Наші можливості не співмірні з РФ і це слід враховувати", — сказав експерт.

Желіховський наголошує, що тут йдеться і про економічні потенціали, і про ресурсні, і військові, і тому подібне. Тому у цьому питанні очевидно, що наші партнери мають все це розуміли чітко, ясно і без прикрас. Аби Захід міг надати Україні усе необхідне для боротьби. Саме це у матеріалі The Economist викладено.

"Якщо Україна надалі матиме обмежені поставки зброї, боєприпасів, тому подібне. Як це, наприклад, недоказово відбувалося, або взагалі, коли ці поставки майже припинилися, коли були проблеми з прийняттям пакета допомоги Конгресом. Це матиме погані наслідки", — додав кандидат наук.

Експерт зауважує, що відсутність у потрібному Україні еквіваленті підтримки надасть можливість лідеру РФ Володимиру Путіну і надалі просуватися на ключових напрямках і, звичайно, здобувати якісь тактичні перемоги. Тому стаття The Economist просто намагалась привернути увагу і спонукати до якихось позитивних дій в цьому напрямку.

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