Украине нужно изменить курс в войне: что на самом деле преследовала нашумевшая статья The Economist

Западные партнеры должны понимать это четко, ясно

Нашумела статья The Economist, в которой издание призывает украинские власти и западных партнеров честно взглянуть на войну, имела целью достучаться до партнеров Украины.

Об этом рассказал эксперт-международник и кандидат политических наук Станислав Желиховский в эфире КИЕВ24. По его словам, это имеет большой смысл, ведь война в определенной степени зависит от поддержки Запада.

"Мы должны понимать, что именно от них зависит то, насколько Украина сможет эффективно бороться с российской агрессией, насколько она будет обеспечена в плане военной поддержки, в плане поддержки. Наши возможности не соразмерны с РФ и это следует учитывать", — сказал эксперт.

Желиховский отмечает, что речь идет и об экономических потенциалах, и о ресурсных, и военных, и тому подобное. Поэтому в этом вопросе очевидно, что наши партнеры должны все это понимать четко, ясно и без украшений. Чтобы Запад мог предоставить Украине все необходимое для борьбы. Именно это в материале The Economist изложено.

"Если Украина в дальнейшем будет иметь ограниченные поставки оружия, боеприпасов, тому подобное. Как это, например, недавно это происходило, или вообще, когда эти поставки почти прекратились, когда были проблемы с принятием пакета помощи Конгрессом. Это будет иметь плохие последствия ", — добавил кандидат наук.

Эксперт отмечает, что отсутствие в нужном Украине эквиваленте поддержки позволит лидеру РФ Владимиру Путину и дальше продвигаться на ключевых направлениях и, конечно, иметь какие-то тактические победы. Поэтому статья The Economist просто пыталась привлечь внимание и побуждать к каким-либо положительным действиям в этом направлении.

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