Бомби для України і не тільки: Пентагон уклав вигідний контракт із Boeing, що відомо

Фінансування на 2024 та 2025 роки було вже частково виділено

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки уклало контракт із низкою компаній для проведення досліджень та розробок у рамках Інформаційно-аналітичного центру Пентагону. Сума контрактів – понад 33 млрд доларів.

Інформація про це була опублікована у пресслужбі Пентагону. Серед компаній, які отримали контракти, — American Systems Corp., DCS Corp., Peraton Inc. та інші.

Відомо, що роботи будуть виконуватись у різних місцях, які вказані в індивідуальних замовленнях. Як очікується, їх буде завершено 29 вересня 2027 року.

Також компанії, включаючи Apogee Engineering LLC та Joint Research and Development LLC, також отримали аналогічні контракти на дослідження та розробки на суму понад 33 мільярди доларів. Фінансування на 2024 та 2025 роки було вже частково виділено.

При цьому компанія Boeing уклала контракт на постачання бомб малого діаметра на суму 6,9 мільярда доларів. Ці роботи триватимуть до 2035 року. Вони включатимуть постачання для іноземних військових замовників, таких як Японія, Болгарія та Україна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна отримає від США "розумні" авіабомби Joint Standoff Weapon (JSOW). Що про них відомо.