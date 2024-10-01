Старовинні костели, вишукані театри та смачна кава: як можна бюджетно відпочити у Львові

У цьому місті ви точно знайдете щось цікаве для себе

Відпочинок в Україні не гірший, ніж за кордоном, адже тут багата природа, є моря й озера, а також велика кількість історичних пам'яток. Зокрема, вражає своєю культурною спадщиною найбільше місто на Заході України — Львів.

Історична частина міста, яка славиться своїми вузькими вуличками, старовинними будівлями й величними костелами, належить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Тут можна побачити найрізноманітніші стилі мистецтва: готику, ренесанс, бароко, що відбилися в архітектурі. А також обов'язковим ритуалом для туристів є спробувати львівську каву та десерт, характерний цій місцевості. "Телеграф" розкаже більше, куди піти у Львові та що побачити.

Площа Ринок

Головною окрасою Львова як серця Галичини є площа Ринок. Це місце, яке є номером один у списку будь-якого туриста. Тут можна побачити Ратушу, в якій розташована міська адміністрація. Підійнявшись на вежу, вам відкриється місто з висоти пташиного польоту, де помилуєтесь його видами.

На площі Ринок можна відвідати музеї та дізнатися багато нового про місто та його історію. Зокрема, варто відвідати Львівський історичний музей, музей пошти, музей скла.

Фото: Etnosvit

Щоб краще відчути атмосферу міста й запам'ятати цю поїздку надовго, варто скуштувати львівську каву. А якщо ви хочете ще й побачити, як її добувають, тоді завітайте у "Копальню кави". До гарячого напою варто скуштувати львівського сирника.

У Львові ви можете побачити процес створення шоколаду та придбати собі шматок. Для цього треба відвідати "Майстерню шоколаду", де можна придбати різноманітні вироби з шоколаду та посмакувати ними в затишній кав'ярні.

Оперний театр

Львівський оперний театр вважається одним із найкрасивіших у Європі. У цій історичній будівлі вдало поєдналися такі стилі, як бароко та ренесанс. Місце манить своєю красою туристів зі всього світу, тож зробити тут світлину — mush have.

Якщо маєте час і бажання, можете подивитися театр зсередини. Квиток для дорослих вартує 150 гривень, а для дітей — 75 гривень. Мистецьке місце зсередини оздоблене позолотою, мармуром і розкішним декоративним розписом. Тут відбуваються різноманітні вистави, концерти, балети та опери. Потрібно лише заздалегідь придбати квиток. Вартість залежить від постановок, але переважно стартує від 100-200 гривень.

Палац Потоцьких

Палац є одним із найвизначніших архітектурних місць у місті Лева у стилі французького класицизму. Його збудували на замовлення намісника Королівства Галичини та Володимирії Юзефа Потоцького.

Фото: Lviv Travel

Усередині будівлі можна побачити високі стелі, люстри та мармур того часу. В оточенні цієї краси можна відчути себе аристократом. Зараз у палаці Потоцьких відбуваються різноманітні виставки.

Вартість входу у палац Потоцьких для дорослих – 70 гривень, для студентів – 30, а для дітей та пенсіонерів – 15.

Домініканський собор

Собор виконаний у стилі пізнього бароко вражає своєю естетикою. Особливої величності йому додає фасад з колонами. Відвідавши Домініканський собор, можна побачити скульптури святих, розписи на стінах, ліпнину. Увійти в цей храм можна безплатно.

Фото: Via Regia Ukraine

Італійське подвір'я

Цікава архітектурна пам'ятка Львова датується ще 1580 роком. Її звели на замовлення купця і мецената Костянтина Корнякта, який вважається найбагатшим львів'янином за всю історію.

Фото: Lviv Travel

Архітекторами цієї будівлі були саме італійці, тож їм вдалось максимально точно передати стиль цієї країни в архітектурі. Коли тепло, тут відбуваються концерти джазової та класичної музики. Також на території італійського дворика функціонує кафе.

Меморіал Героїв Небесної Сотні

Комплекс став першим в Україні місцем такого масштабу, де вшановують Героїв Небесної Сотні. Тут можна побачити фото загиблих, віддати їм шану та замислитися про ціну свободи в сучасному світі. Адже війна за свободу України продовжується, тому важливо пам'ятати про захисників і допомагати їм. Такий меморіальний комплекс особливо чітко про це нагадує. Вхід — безплатний.

Фото: "Фотографії старого Львова"

Личаківський цвинтар

Це одне із найстаріших кладовищ в Європі, що простяглося на 40 гектарів. На ньому ховають зазвичай видатних особистостей, які зробили великий внесок у розвиток державності, мови, історії, культури. Зокрема, тут поховані Володимир Івасюк, Іван Франко, Соломія Крушельницька, Ігор Білозір, Мирослав Скорик, Маркіян Шашкевич та інші. За вхід на територію дітям і студентам слід заплатити 30 гривень, а дорослим — 50.

Як добратися

До Львова дуже комфортно добиратися практично з будь-якого міста України. Адже курсують прямі потяги та автобуси. Наприклад, з Харкова їхати 15 годин й доведеться заплатити 300 гривень. З Києва до серця Галичини їхати 6-8 годин, залежно від потяга. Вартість — від 200-300 гривень. А от з Ужгорода доберетесь до Львова за 5-6 годин, витративши 100-200 гривень.

Де зупинитися у Львові

Вибір житла залежить від ваших уподобань і фінансів. Можна орендувати місце в хостелі за 300-400 гривень. Приватні апартаменти на двох з красивим дизайном і всіма зручностями обійдуться вам у 1500 гривень на двох. Натомість на двомісний номер у готелі знадобиться від 700 гривень.

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