Старинные костелы, изысканные театры и вкусный кофе: как можно бюджетно отдохнуть во Львове

В этом городе вы точно найдете что-нибудь интересное для себя

Отдых в Украине не хуже, чем за границей, ведь здесь богатая природа, есть моря и озера, а также большое количество исторических памятников. В частности, поражает своим культурным наследием самый большой город на Западе Украины — Львов.

Историческая часть города, которая славится своими узкими улочками, старинными зданиями и величественными костёлами, принадлежит Всемирному наследию ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть самые разные стили искусства: готику, ренессанс, барокко, которые отразились в архитектуре. А также обязательным ритуалом для туристов является попробовать львовский кофе и десерт, характерный этой местности. "Телеграф" расскажет больше, куда пойти во Львове и что увидеть.

Площадь Рынок

Главным украшением Львова как сердца Галичины является площадь Рынок. Это место номер один в списке любого туриста. Здесь расположена Ратуша, в которой находится городская администрация. Поднявшись на башню, можно увидеть город с высоты птичьего полета и полюбоваться его видами.

На площади Рынок можно посетить музеи и узнать много нового о городе и его истории. В частности, следует посетить Львовский исторический музей, музей почты, музей стекла.

Фото: Etnosvit

Чтобы лучше почувствовать атмосферу города и запомнить эту поездку надолго, стоит попробовать львовский кофе. А если вы хотите еще и увидеть, как его добывают, тогда посетите "Копальню кави". К горячему напитку стоит попробовать львовского сырника.

Во Львове можно увидеть процесс создания шоколада и приобрести себе кусок. Для этого нужно посетить "Мастерскую шоколада", где можно приобрести разнообразные изделия из шоколада и посмаковать ими в уютном кафе.

Оперный театр

Львовский оперный театр считается одним из самых красивых в Европе. В этом историческом здании удачно соединились такие стили как барокко и ренессанс. Место манит своей красотой туристов со всего мира, поэтому сделать здесь фотографию – mush have.

Если есть время и желание, можете посмотреть театр изнутри. Билет для взрослых стоит 150 гривен, а для детей – 75 гривен. Художественное место изнутри украшено позолотой, мрамором и роскошной декоративной росписью. Здесь проходят разнообразные представления, концерты, балеты и оперы. Нужно только заранее купить билет. Стоимость зависит от постановок, но в основном стартует от 100-200 гривен.

Дворец Потоцких

Дворец является одним из самых выдающихся архитектурных мест в городе Льва в стиле французского классицизма. Его построили по заказу наместника Королевства Галичины и Владимирии Юзефа Потоцкого.

Фото: Lviv Travel

Внутри здания можно увидеть высокие потолки, люстры и мраморы того времени. В окружении этой красоты можно почувствовать себя аристократом. Сейчас во дворце Потоцких проходят различные выставки.

Стоимость входа во дворец Потоцких для взрослых – 70 гривен, для студентов – 30, а для детей и пенсионеров – 15.

Доминиканский собор

Собор выполнен в стиле позднего барокко и впечатляет своей эстетикой. Особое величество ему придает фасад с колоннами. Посетив Доминиканский собор, можно увидеть скульптуры святых, росписи на стенах, лепнину. Войти в этот храм можно бесплатно.

Фото: Via Regia Ukraine

Итальянский двор

Интересная архитектурная достопримечательность Львова датируется еще 1580 годом. Ее построили по заказу купца и мецената Константина Корнякта, который считается самым богатым львовянином за всю историю.

Фото: Lviv Travel

Архитекторами этого здания были именно итальянцы, так что им удалось максимально точно передать стиль этой страны в архитектуре. Когда тепло, здесь проходят концерты джазовой и классической музыки. Также на территории итальянского дворика работает кафе.

Мемориал Героев Небесной Сотни

Комплекс стал первым в Украине местом такого масштаба, где чествуют Героев Небесной Сотни. Здесь можно увидеть фото погибших, отдать им почет и задуматься о цене свободы в современном мире. Ведь война за свободу Украины продолжается, потому важно помнить о защитниках и помогать им. Такой мемориальный комплекс особенно четко напоминает об этом. Вход – бесплатный.

Фото: "Фотографии старого Львова"

Лычаковское кладбище

Это одно из старейших кладбищ в Европе, которое занимает 40 гектаров. На нем хоронят обычно выдающихся личностей, внесших большой вклад в развитие государственности, языка, истории, культуры. В частности, здесь похоронены Владимир Ивасюк, Иван Франко, Соломия Крушельницкая, Игорь Билозир, Мирослав Скорик, Маркиян Шашкевич и другие. За вход на территорию детям и студентам следует заплатить 30 гривен, а взрослым – 50.

Как добраться

До Львова очень комфортно добираться практически из любого города Украины. Ведь курсируют прямые поезда и автобусы. К примеру, из Харькова ехать 15 часов и придется заплатить 300 гривен. Из Киева в сердце Галичины ехать 6-8 часов, в зависимости от поезда. Стоимость – от 200-300 гривен. А вот из Ужгорода доберетесь до Львова за 5-6 часов, потратив 100-200 гривен.

Где остановиться во Львове

Выбор жилья зависит от ваших предпочтений и финансов. Можно арендовать место в хостеле за 300–400 гривен. Частные апартаменты на двоих с красивым дизайном и всеми удобствами обойдутся в 1500 гривен на двоих. На двухместный номер в отеле понадобится от 700 гривен.

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