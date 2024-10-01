Укр

В жюри итальянского фестиваля оказался путинист: реакция украинки попала в сеть (видео)

Автор
Виктория Козар
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Автор
Анна Петренко выступила против россиянина Максима Никулина в жюри фестиваля Новость обновлена 01 октября 2024, 16:52
Анна Петренко выступила против россиянина Максима Никулина в жюри фестиваля. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украинка была возмущена решением итальянского фестиваля

Несмотря на то, что Россия ведет жестокую войну против Украины, некоторые выдающиеся личности не беспокоятся об этом. Так, на цирковом фестивале в Италии Circense среди членов жюри находился Максим Никулин, сын советского актера Юрия Никулина. Против этого выступила украинская артистка Анна Петренко, но не получила поддержки.

В инстаграме женщина обнародовала видео, на котором выходит на сцену с украинским флагом. Она держала плакат с надписью "Никулин поддерживает вторжение в Украину" и фотографию телеведущего, вероятно, возле российских солдат. Такие же листы бумаги женщина раздавала людям в зале. Однако руководитель фестиваля Антонио Джарола извинился перед зрителями и сказал, что не был проинформирован о таком поступке украинки.

Пост Анны Петренко

По словам Анны, она не знала, что в жюри будет россиянин. Женщина отметила, что это не что иное, как "попытка реабилитации имиджа России, агрессора в войне против Украины". К тому же, Никулин является директором Московского государственного цирка, в котором предлагает льготы для российских оккупантов и их семей. В то же время он поддерживает диктатора Путина и войну России против Украины.

Сам Антонио Джарола высказался, что пригласили в жюри гражданина России "так же, как это сделали другие культурные и художественные организации", пишет итальянское издание Corriere del Veneto. В то же время руководитель фестиваля подчеркнул, что участниками мероприятия являются 11 украинцев 3 россиян, что "подтверждает статус мероприятия как символа сосуществования и единства, согласно цирковым традициям".

Кроме этого, Джарола добавил, что Петренко будто бы знала о присутствии россиянина в жюри, поскольку уже выступала на фестивале. Украинку исключили из программы.

"Она могла бы отказаться от участия, и я бы ее понял, но она захотела поднять шум в месте, где политические флаги не имеют никакой ценности. Только искусство имеет значение: цирк — это место, где встречаются культуры", — сказал мужчина.

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