В жюри итальянского фестиваля оказался путинист: реакция украинки попала в сеть (видео)

Украинка была возмущена решением итальянского фестиваля

Несмотря на то, что Россия ведет жестокую войну против Украины, некоторые выдающиеся личности не беспокоятся об этом. Так, на цирковом фестивале в Италии Circense среди членов жюри находился Максим Никулин, сын советского актера Юрия Никулина. Против этого выступила украинская артистка Анна Петренко, но не получила поддержки.

В инстаграме женщина обнародовала видео, на котором выходит на сцену с украинским флагом. Она держала плакат с надписью "Никулин поддерживает вторжение в Украину" и фотографию телеведущего, вероятно, возле российских солдат. Такие же листы бумаги женщина раздавала людям в зале. Однако руководитель фестиваля Антонио Джарола извинился перед зрителями и сказал, что не был проинформирован о таком поступке украинки.

Пост Анны Петренко

По словам Анны, она не знала, что в жюри будет россиянин. Женщина отметила, что это не что иное, как "попытка реабилитации имиджа России, агрессора в войне против Украины". К тому же, Никулин является директором Московского государственного цирка, в котором предлагает льготы для российских оккупантов и их семей. В то же время он поддерживает диктатора Путина и войну России против Украины.

Сам Антонио Джарола высказался, что пригласили в жюри гражданина России "так же, как это сделали другие культурные и художественные организации", пишет итальянское издание Corriere del Veneto. В то же время руководитель фестиваля подчеркнул, что участниками мероприятия являются 11 украинцев 3 россиян, что "подтверждает статус мероприятия как символа сосуществования и единства, согласно цирковым традициям".

Кроме этого, Джарола добавил, что Петренко будто бы знала о присутствии россиянина в жюри, поскольку уже выступала на фестивале. Украинку исключили из программы.

"Она могла бы отказаться от участия, и я бы ее понял, но она захотела поднять шум в месте, где политические флаги не имеют никакой ценности. Только искусство имеет значение: цирк — это место, где встречаются культуры", — сказал мужчина.

Ранее "Телеграф" писал, что говорит о войне актриса "Джентльменов удачи" Наталья Фатеева. Женщина уже много лет не живет в Украине.