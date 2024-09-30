Росіяни штурмують на Донбасі, ЗСУ просуваються у Курській області: що відбувається на фронті (карта)

ЗСУ нищать ворога на одному з напрямків

В Україні розпочався 950-й день війни з Росією. Минулої доби, 29 вересня, на фронті відбулося 153 бойових зіткнень. На Покровському та Курахівському напрямках ситуація залишається "найгарячішою".

Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ. Захисники повідомили про втрати росіян.

"На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 28 боїв у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Новоторецьке, Миколаївка, Лисівка, Селидове, Зелене Поле, Крутий Яр та Журавка. Сили оборони зупинили усі наступальні дії противника. Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 297 росіян, з них 114 – безповоротно. Також знищено дві бойові машини піхоти, сім одиниць БпЛА та шість автомобілів. До того ж пошкоджено бронетранспортер, одну БМП, три міномети та два авто", – зазначили українські військові.

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення. Сили оборони відбивали наступ росіян неподалік Вовчанська. Один бій досі триває.

"На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції наших військ поблизу Макіївки, Зарічного, Білогорівки, Невського, а також у районі Серебрянського лісу. На цей час усі 12 бойових зіткнень завершено. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали одну ворожу наступальну дію неподалік Верхньокам’янського. Противник успіху не мав", – розповіли в Генштабі.

Українська операція у Курській області

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Сили оборони просунулися в Глушківському районі на захід від українського виступу в Курській області на тлі продовження українських наступальних операцій у цьому районі 29 вересня. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 вересня, показують, що українські сили нещодавно просунулися на захід і північний захід від Веселого (на південь від Глушкового) та ймовірно захопили північно-західну частину городища.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія може піти у наступ на велике місто України. Є невтішний прогноз для Запоріжжя.