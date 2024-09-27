Росіянам поставили нову ціль: що вони хочуть захопити та яка ситуація на фронті (відео)

Противник отримав завдання за будь-яку ціну і за будь-яких втрат досягти успіху

Російським військам поставлена мета за будь-яку ціну вийти до річки Оскіл у Харківській області. Там минулої доби сталася одна з найбільших битв за час повномасштабної війни в Україні.

Про це розповів заступник комбата "Ахіллес" батальйону ударних БпАК 92-ї ОШБр Олесь Маляревич в ефірі "Київ24". За його словами, на цій ділянці працюють кілька українських бригад та батальйон.

"Очевидно, що ворогові поставили за мету будь-яку ціну за будь-яких втрат досягти успіху – дійти до річки Оскіл. З нашого боку там працюють кілька бригад, у тому числі наш батальйон", – сказав Маляревич.

Він наголосив, що українським військовим вдалося завершити бої без втрати території.

"І вчора ми брали участь в одній із найбільших, напевно, битв цієї війни: там 51 одиниця техніки йшла на наші позиції, було знищено 32. Саме така велика сила рухалася на позиції нашої піхоти. І завдяки вогневому впливу її було зупинено, і території вчора не було втрачено", – розповів заступник комбата.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському напрямку.

На Харківському напрямі Сили оборони відбивали наступ росіян неподалік Стариці, Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Стельмахівки та Колесниківки. Дев’ятнадцять боїв завершено.

Водночас, на Торецькому напрямку сталося 17 бойових зіткнень. Росіяни штурмували позиції наших підрозділів біля Торецька, Щербинівки та Леонідівки.

На Покровському напрямі велося 39 боїв у районах населених пунктів Зелене Поле, Миколаївка, Лісівка, Крутий Яр, Новогродівка, Селидове, Маринівка та Червоний Яр. Сили оборони відобразили 34 наступальні дії, п’ять – ще тривають.

Також на Курахівському напрямку ворог 34 рази штурмував поблизу Цукуриного, Желаного Другого, Георгіївки, Миколаївки, Парасковіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Українські захисники зупинили 27 атак.

На Времєвському напрямку противник зробив п’ять спроб витіснити наші підрозділи із меж оборони біля Водяного, Катеринівки та Богоявленки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому для російських військових важливе місто Старокостянтинів у Хмельницькій області, яким вони б’ють.