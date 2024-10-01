Росіянам буде непереливки? Зеленський порадував заявою про нову балістичну ракету

Президент також повідомив про темпи виробництва боєприпасів

Нова українська балістична ракета успішно пройшла льотні випробування. Також триває успішне застосування ракет "Нептун".

Про це у вівторок, 1 жовтня, на відкритті другого Міжнародного форуму оборонних індустрій у Києві заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Україна у важких умовах повномасштабної війни змогла побудувати фактично нову оборонну промисловість.

"Якщо колись, роки тому, українська "оборонка" мала, на жаль, безпорадний вигляд, то зараз це галузь, яка на шляху до лідерства щонайменше у Європі. Зараз це індустрії, якими Україна може знову по праву пишатися. Завдяки оборонним індустріям, Україна має стати одним із ключових глобальних безпекових донорів і дуже сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій. Кожен, хто буде з нами, хто буде з Україною, я впевнений, виграє", — підкреслив глава держави.

Він розповів, що за перше півріччя 2024 року в Україні було вироблено у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Також Зеленський повідомив, що зараз виробляється до 20 артилерійських систем "Богдан" щомісяця.

За його словами, Україна здатна щорічно виробляти 4 мільйони дронів. Водночас він наголосив, що вже понад півтора мільйона безпілотників законтрактовано.

"Вже застосовуємо абсолютно новий клас української зброї – далекобійну ракету-дрон "Паляниця". Працюють і інші види наших далекобійних дронів. Працюють морські дрони на захист України", — підкреслив президент.

Нагадаємо, 27 серпня Зеленський заявив, що Україна вперше в історії випробувала власну балістичну ракету. Тоді він не уточнив, що саме це були за випробування.

Своєю чергою радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав дальність балістичної ракети українського виробництва. За його словами, вона становить понад 500 кілометрів.