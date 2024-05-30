Б’ють по Старкону місяцями: чому Старокостянтинів такий важливий для росіян і де він (карта)

Росіяни з 2023 року випустили по місту понад 100 ракет

У четвер, 26 вересня, російські війська знову атакували Україну ракетами та дронами. Основним напрямом удару став Старокостянтинів у Хмельницькій області (у соцмережах його скорочено називають Старкон. – Ред.).

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чому він такий "цікавий" Росії. Важливо відзначити, що біля міста розташований один із військових аеродромів України. Путінська армія наполегливо намагається його знищити.

Ця авіабаза знаходиться практично в межах міста, за кілька кілометрів від центру на протилежному, східному, березі річки Случ.

За часів Радянського Союзу тут були 63 бомбардувальна дивізія, а потім 7 бомбардувальний полк. Зараз авіабаза у Старокостянтинові – одна з найбільш обладнаних у країні. Тут є спеціально укріплені укриття для стоянки та відповідна злітно-посадкова смуга.

Сьогодні близько 10:00 Повітряні Сили Збройних сил України оголосили тривогу через зліт ворожого МіГ-31К. Одразу після цього ПС повідомили про рух двох ракет "Кинджал" курсом на Хмельниччину. О 10:02 моніторингові канали повідомили про вибух у Старокостянтинові. За деякими даними, було два вибухи.

О 10:48 знову була оголошена тривога через ворожий МіГ-31К. У ПС повідомили про пуски чотирьох "Кинджалів" в напрямку Хмельницької області, зокрема, Старокостянтинова.

Telegram-канал "Миколаївський Ваньок" о 10:58 повідомив про вибухи у Старконі. Він також зазначив, що росіяни намагаються працювати саме по місцевому летовищу.

Варто зазначити, що Старокостянтинів перебуває під інтенсивними атаками ворога з початку широкомасштабного вторгнення. Ворог атакував його ракетами Х-101/Х-555, "Калібр" та "Кинжал".

Всього було випущено понад 100 ракет різних типів. Крім того, для атак росіяни застосовували ударні БПЛА типу "Шахед".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що РФ масово атакувала дронами Україну в ніч проти 26 вересня.