Россиянам не поздоровится? Зеленский порадовал заявлением о новой баллистической ракете

Президент также сообщил о темпах производства боеприпасов

Новая украинская баллистическая ракета успешно прошла лётные испытания. Также идет успешное применение ракет "Нептун".

Об этом во вторник, 1 октября, на открытии второго Международного форума оборонных индустрий в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Украина в сложных условиях полномасштабной войны смогла построить фактически новую оборонную промышленность.

"Если когда-то, годы назад, украинская "оборонка" выглядела, к сожалению, беспомощной, то сейчас это отрасль, которая на пути к лидерству по меньшей мере в Европе. Сейчас это индустрии, которыми Украина может снова по праву гордиться. Благодаря оборонным индустриям, Украина должна стать одним из ключевых глобальных доноров безопасности и очень сильным игроком на глобальном рынке оружия и оборонных технологий. Каждый, кто будет с нами, кто будет с Украиной, я уверен, выиграет", – подчеркнул глава государства.

Он рассказал, что за первое полугодие 2024 года в Украине было произведено в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за 2022 год. Также Зеленский сообщил, что сейчас производится до 20 артиллерийских систем "Богдан" ежемесячно.

По его словам, Украина способна ежегодно производить 4 миллиона дронов. В то же время он подчеркнул, что уже более полутора миллионов беспилотников законтрактовано.

"Уже применяем совершенно новый класс украинского оружия – дальнобойную ракету-дрон "Паляница". Работают и другие виды наших дальнобойных дронов. Работают морские дроны в защиту Украины", — подчеркнул президент.

Напомним, 27 августа Зеленский заявил, что Украина впервые в истории испытала собственную баллистическую ракету. Тогда он не уточнил, что именно это было за испытание.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал дальность баллистической ракеты украинского производства. По его словам, она составляет более 500 км.