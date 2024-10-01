"Наказу не було": військові розповіли, що відбувається у Вугледарі

Більшість міста під контролем росіян

Бої за Вугледар продовжуються, а місто остаточно захоплене не було. При цьому українські війська не одержували наказу на відступ.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на свої джерела у 72-й бригаді, яка утримує місто. Там зазначили, що більшість міста перебуває під контролем окупантів, але українські підрозділи все ще ведуть бої за деякі ділянки міста.

"Наказу про вихід із міста бригада не отримувала", — сказало джерело видання.

До цього командир підрозділу БПЛА із 72-ї бригади Андрій Назаренко говорив, що під час боїв за місто росіяни втратили дев’ять бригад. Наразі українським силам там протистоїть п’ять російських бригад.

"Ви повинні розуміти, що наша бригада стоїть, бореться, робить все, щоб триматися. А ворог щотижня приводить нові свіжі війська, добре навчені, тактично навчені, які намагаються, попри втрати живої сили та техніки, отримати такий бажаний йому Вугледар", — сказав він.

За його словами, прорив росіян швидким не був, оскільки на захоплення більшої частини міста пішло близько шести місяців. Загалом оборона Вугледару вже тримається понад два роки.

Як повідомлялося раніше, інформацію про повне захоплення Вугледара було оприлюднено аналітичним ресурсом DeepState. Водночас військові кажуть, що про ситуацію у місті було відомо вже давно і на даному етапі тримати там війська безглуздо.