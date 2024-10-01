Росіяни мають успіх у Вугледарі та у Курській області, проте ЗСУ теж просунулися (карти)

Тривають важкі бої

З кожним днем загострюється ситуація у Вугледарі Донецької області, російські війська могли зайти у місто з заходу та з півдня. Крім того, росіянам вдалося просунулися в Глушковському районі Курської області, проте наші воїни там також мають успіх.

За даними Американського інституту вивчення війни (ISW), російські сили нещодавно просунулися в Глушковському районі Курської області. Разом із тим, як українські, так і російські сили нещодавно просунулися в межах українського виступу в Курській області.

Крім того, пише ISW, російські війська нещодавно мали просування поблизу Сватового (Луганська область). Також ворог має просування біля Часового Яру, Торецька, Покровська Донецької області.

Аналітики DeepState ввечері 30 вересня повідомили, що російські окупанти увійшли у Вугледар із заходу та півдня. У понеділок росіяни публікували не тільки обстріли центральної частини міста, де Сили Оборони продовжують чинити спротив, а й рух своєї піхоти у місті та у середині багатоповерхівок. В західній частині міста ворог вивісив російські прапори.

За даними Генштабу ЗСУ станом на 22:00 30.09.2024, тривають бої поблизу Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви. Вугледар Генштаб відносить до Времівського напрямку.

Найбільше боїв на Покровському напрямку, де ворог 34 рази намагався вклинитися в нашу оборону. Від початку доби 30 вересня станом на 22:00, окупанти в районах населених пунктів Новоторецьке, Новогродівка, Лисівка, Миролюбівка, Воздвиженка, Суха Балка, Миколаївка, Селідове та Михайлівка 31 раз отримали жорстку відсіч від наших захисників.

"Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією, сьогодні (30 вересня, — ред.) наші воїни знешкодили на цьому напрямку понад 270 окупантів, 120 з них – безповоротно. Знищено три артсистеми та 11 одиниць автомобільної техніки окупантів, п’ять бойових броньованих машин та два розвідувальні безпілотники, також пошкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, три бойових броньовані машини та дві артсистеми", — повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, "Телеграф" звернувся до військових експертів, щоб дізнатися про поточну ситуацію та перспективи утримання Вугледара. Існує серйозний ризик того, що наші війська будуть змушені відступити від міста.