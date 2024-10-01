Вугледар остаточно окупували? Аналітики повідомили невтішні новини (карта)

Росіяни давно намагались оточити Сили оборони в місті

Російські військові остаточно окупували Вугледар. Останніми тижнями окупанти регулярно рівняли місто з землею.

Про це повідомили аналітики DeepState. Там зазначили, що росіяни публікують фото та відео зі своїми прапорами, які вивішені у всіх куточках міста.

"Останні дні оборони немає бажання коментувати, все одно нічого не зміниться. Честь тим, хто боровся, і тим, кого вже немає з нами", — повідомили у DeepState.

Проєкт також оприлюднив карту, на якій вся територія Вугледара позначена окупованою. Водночас на сайті DeepState частина міста позначена як територія з невизначеним статусом. Водночас офіційно про захоплення Вугледара не повідомлялося.

Варто зазначити, що DeepState зранку 1 жовтня повідомив, що росіяни увійшли у Вугледар із заходу та півдня. Зазначалося, що окупанти оприлюднили кадри руху своєї піхоти у місті.

Лейтенант Збройних сил України на позивний "Алекс", автор Telegram-каналу "Офіцер+" прокоментував ситуацію з Вугледаром. За його словами, з містом "сталося те, що сталося".

"Ще тиждень-півтора тому я писав, що точка неповернення пройдена і це справа часу. Для когось може це відбулось дуже швидко, хочу зауважити, що це невелике місто, в декілька разів менше, ніж окупована сусідня Павлівка, тому тримати його тривалий час, тим більше коли по флангах була п***а, не було можливим. Та і на***ти, якщо чесно, бо якщо всіх пацанів ложити в одному місці, коли обстановка критична та невигідна, то наступні рубежі не буде кому тримати. Повторюю, за Вугледар командирам треба було думати раніше, коли ще розпочинався кіпіш на флангах", — написав військовий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у разі захоплення росіянами Покровська Донецької області в Україні може виникнути дефіцит вугілля, який буде необхідний для роботи відповідних підприємств. Адже в Покровську розташована єдина шахта, де добувають коксівне вугілля.