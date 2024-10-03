Свято 3 жовтня: що не можна робити, аби не потрапити в біду

Цього дня діють певні заборони

У четвер, 3 жовтня, за новоюліанським календарем християни вшановують мученика Діонісія Ареопагіта. За старим стилем свято відзначали 16 жовтня.

Святий Діонісій був учнем апостола Павла. Через певний час став першим єпископом Афін. Він значною мірою вплинув на поширення християнської віри.

Діонісія вважають одним із сімдесяти апостолів, який наслідував апофатичне богослов’я. Це течія, яка передбачає, що про Бога неможливо говорити з точністю, оскільки він — незбагненний та невидимий.

Діонісія переслідували язичники за часів римського імператора Доміціана, які згодом його вбили.

Традиції та прикмети 3 жовтня

Традиційно у це свято християни відвідують храм і вшановують Святого Діонісія. Якщо немає змоги піти до церкви, люди моляться вдома. У цей день особливо важливо не піддаватися негативним думкам, а концентруватися на хорошому. Найкраще — зайнятися добрими справами й комусь допомогти. Вважалось, що добро, зроблене в цей день, повернеться втричі більше.

Цього дня люди звертали увагу й на погодні умови. Вони провіщували, чого чекати далі.

Виросли квіти на шипшині — чекайте на теплу й довгу осінь.

Суха погода на Діонісія — взимку буде сніжно.

Павутина в повітрі й сирість цього дня свідчить про хорошу погоду всю осінь.

Гучно кричать галки — буде тепло.

Що не можна робити 3 жовтня

Цього дня не варто дивитися в дзеркало, бо можете привернути щось погане.

Небажано стригти волосся, бо буде довго відростати.

Не варто підіймати загублені гроші.

У давнину в цей день зачиняли вікна, аби в оселю не потрапили темні сили.

У кого іменини 3 жовтня

У цей день іменини відзначають Антон, Денис, Іван, Павло, Петро.

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