Праздник 3 октября: что нельзя делать, чтобы не попасть в беду

В этот день действуют определенные запреты

В четверг, 3 октября, по новоюлианскому календарю христиане чествуют мученика Дионисия Ареопагита. По старому стилю праздник отмечали 16 октября.

Святой Дионисий был учеником апостола Павла. Через некоторое время мужчина стал первым епископом Афин. Он в значительной степени повлиял на распространение христианской веры.

Дионисия считают одним из семидесяти апостолов, который наследовал апофатическое богословие. Это течение, которое предполагает, что о Боге невозможно говорить с точностью, поскольку он — непостижим и невидим.

Дионисия преследовали язычники во времена римского императора Домициана, которые впоследствии его убили.

Традиции и приметы 3 октября

Традиционно в этот праздник христиане посещают храм и чествуют Святого Дионисия. Если нет возможности пойти в церковь, люди молятся дома. В этот день особенно важно не поддаваться отрицательным мыслям, а сконцентрироваться на хорошем. Лучше всего заняться добрыми делами и кому-то помочь. Считалось, что добро, сделанное в этот день, вернется в три раза больше.

В этот день люди обращали внимание и на погодные условия. Они предсказывали, чего ждать дальше.

Выросли цветы на шиповнике – ждите теплую и длинную осень.

Сухая погода на Дионисия – зимой будет снежно.

Паутина в воздухе и сырость в этот день свидетельствует о хорошей погоде всю осень.

Громко кричат галки – будет тепло.

Что нельзя делать 3 октября

В этот день не стоит смотреть в зеркало, потому что можете привлечь что-нибудь плохое.

Нежелательно стричь волосы, потому что будут долго отрастать.

Не стоит поднимать потерянные деньги.

В старину в этот день закрывали окна, чтобы в дом не попали темные силы.

У кого именины 3 октября

В этот день именины отмечают Антон, Денис, Иван, Павел, Пётр.

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