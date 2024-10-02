Похолодання та дощі: яким областям України не пощастить з погодою 3 жовтня

Синоптики дали прогноз погоди на 3 жовтня.

У четвер, 3 жовтня, погода у більшості областей України все ще буде теплою. Однак деякі регіони накриють дощі, а вдень температура повітря сягатиме лише +15 градусів.

Такий прогноз було опубліковано на сайті Укргідрометцентру. Синоптики обіцяють опади у вигляді дощів у західній частині країни. У решту дня у цей день буде хмарно.

У центрі очікується до +22..+23 градусів вдень та до +8..+10 градусів вночі. А впродовж дня буде мінлива хмарність.

У північній частині України вдень температура повітря підійматиметься до +22. Вночі синоптики обіцяють від +8 до +10 градусів. Без опадів.

На півдні погода потішить своїм теплом. Вдень стовпчики термометрів підійматимуться до +24 градусів. На ніч похолодає до +10.. +12 градусів.

На сході України очікується до +25 градусів вдень, а вночі буде від +8 до +10. Без опадів. Увечері буде хмарно.

У західних областях пройде дощ. Температура повітря підійматиметься вдень лише до +16 градусів. А на ніч буде від +8 до +11.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомий український синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у жовтні.