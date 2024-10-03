Грозовые ливни, но потепление: в каких областях изменится погода на этих выходных

Синоптики озвучили прогноз на 5 и 6 октября

В ближайшие выходные в части областей Украины ожидается дождливая погода. Однако это не станет причиной похолодания. Наоборот, на насколько градусов станет теплее.

Такой прогноз был опубликован на сайте Укргидрометцентр. Синоптики отмечают, что без осадков 5 и 6 октября останется только восточная часть страны.

Отмечается, что в воскресенье придет небольшое потепление и температура воздуха во многих областях станет выше на несколько градусов.

Так, в субботу, 5 октября, дождливая погода ожидается во всех областях, кроме Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Харьковской. Температура воздуха в центре будет на уровне +22.. +24 градуса днем. В северных областях — до +18 градусов днем. Западную часть ожидает температура до +15 градусов. На юге и востоке будет +25.. +26 градусов в этот день.

В воскресенье, 6 октября, дожди пройдут в западных, центральных и северных областях. При этом, температура воздуха на юге повысится до +28. В западной части будет от +15 до +17. До +27 градусов ожидается в восточных областях. В центре ожидается до +23 градусов, а в сереной части — до +20.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известній украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какая погода будет в октябре в Украине.