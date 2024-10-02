Бабине літо ненадовго затримається: якою буде погода у Києві 3 жовтня

Метеорологи розповіли, якою буде погода 3 жовтня

На початку жовтня до України завітала метеорологічна осінь. Температура повітря поступово знижується до звичайних як для цього періоду кліматичних показників.

Але у четвер, 3 жовтня, в Києві температура повітря буде наближатись майже до літніх позначок і досягне 22 градусів за Цельсієм. Про це повідомляє сайт Sinoptik.

За інформацією синоптиків, вночі температура повітря знизиться до 12-13 градусів за Цельсієм, а вдень підніметься до 20-22 градусів. Вітер буде помірним, 5-10 метрів за секунду.

Увесь день 3 жовтня у столиці зберігатиметься помірна хмарність, проте опадів не передбачається. До речі, за останні 130 років спостережень у Києві у цей день, 3 жовтня, максимальна температура складала 27.2 градуса у 1999 році, мінімально опускалась до -2.1, у 1916 році.

Сонце зійде о 7.00, а зайде о 18.32. Тиск складатиме 746 мм.

Нагадаємо, що за прогнозом відомого українського синоптика Ігоря Кибальчича, з південного сходу до нас надходитиме тепло з півдня. Проте західні області України виявляться під впливом прохолоднішого повітря зі Скандинавського півострова, там будуть часті опади у жовтні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода в Україні 2 жовтня. Одним літо, іншим заморозки.