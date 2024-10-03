У Києві та низці інших областей оголошено тривогу: яка загроза

Загроза спостерігається з Курської та Воронезької областей

У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили про ракетну загрозу.

За даними ПС ЗСУ, існує небезпека застосування балістичного озброєння ворогом. Моніторингові Telegram-канали уточнюють, що загроза для Півночі спостерігається з Курської та Воронезької областей. Також на Київщині зафіксовано рух 4 дронів.

Оновлено: у Києві пролунав відбій повітряної тривоги, проте в області ще лунають сирени (11:45).

Нагадаємо, рані ми писали про те, що в ніч проти 3 жовтня російські окупанти намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками, кияни могли чути вибухи. Незважаючи на всі спроби прорвати протиповітряну оборону столиці, ворогові це не вдалося

Також ми повідомляли про те, що в ніч проти 3 жовтня росіяни атакували Харків КАБами. Одна з бомб була націлена на житловий багатоповерховий будинок. Внаслідок обстрілу постраждали 12 людей, серед яких трирічна дівчинка. Кореспондент "Телеграфа" побував на місці подій.