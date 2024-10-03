Російські олігархи хочуть піти на угоду з Україною: що відбувається

Інакше вони судитимуться

Російські мільярдери, серед яких Михайло Фрідман, якого оголошено в розшук СБУ, пропонують уряду України розпочати переговори щодо позасудового врегулювання спору. Інакше вони загрожують подати позов до арбітражного суду.

Кіпрська компанія ABH Ukraine, що належить російським бізнесменам Михайлу Фрідману, Петру Авену та партнерам, надіслала листа українському уряду та президенту з відповідним попередженням. Про це пише українська редакція Forbes із посиланням на кілька поінформованих джерел.

"Лист отримали президент України, МЗС та Мін’юст, уточнив один із співрозмовників. Мета листа – пропозиція про проведення переговорів щодо позасудового врегулювання спору, сказав він", – йдеться у публікації.

Йдеться про націоналізацію у 2023 році урядом України Sense Bank, який раніше мав назву Альфа-банк. В ABH Ukraine стверджують, що оскільки банк був єдиним активом компанії, то тепер вона нібито не може розрахуватися за зобов’язаннями перед власниками облігацій.

Крім того, факт направлення листа повідомило видання Investment Arbitration Reporter. Журналісти пишуть про низку серій "кредитних нот" (loan participation notes), які купували приватні інвестори у період з 2018 до 2021 року. Загальна сума зобов’язань щодо них склала $470 млн.

Путінський олігарх Фрідман та Україна

Михайло Фрідман та Петро Авен – засновники та акціонери російської "Альфа-Груп". У 2022 році вони опинилися під санкціями ЄС та Великобританії. У серпні 2023 року були також занесені до списку санкцій США. А у квітні поточного року суд Євросоюзу несподівано зняв санкції з російських бізнесменів.

Після повномасштабного вторгнення Путіна в Україну Михайло Фрідман засудив дії Росії та назвав їх трагедією. Сам російський олігарх родом із Львова, де в нього залишилися батьки.

З 2013 року Фрідман жив у Лондоні. У жовтні 2023 року переїхав до Ізраїлю, але після нападу ХАМАС повернувся до Росії. Його адвокати казали, що він хотів би повернутися до Британії.

У липні 2022 року стало відомо, що Фрідман та Авен отримали українське громадянство та мають намір сплачувати податки в українську скарбницю. Ця інформація викликала резонанс у мережі, а у російській "Альфа-груп" її спростували.

Служба безпеки України оголосила у розшук російського олігарха, якому на початку вересня 2023 року повідомили про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою.