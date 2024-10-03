Российские олигархи хотят пойти на сделку с Украиной: что происходит

В противном случае они будут судиться

Российские миллиардеры, в том числе Михаил Фридман, который объявлен в розыск СБУ, предлагают правительству Украины начать переговоры для внесудебного урегулирования спора. В противном случае они угрожают подать иск в арбитражный суд.

Кипрская компания ABH Ukraine, принадлежащая российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и партнерам, направила письмо украинскому правительству и президенту с соответствующим предупреждением. Об этом пишет украинская редакция Forbes со ссылкой на несколько информированных источников.

"Письмо получили президент Украины, МИД и Минюст, уточнил один из собеседников. Цель письма – предложение о проведении переговоров по внесудебному урегулированию спора, сказал он", – говорится в публикации.

Речь идет о национализации в 2023 году правительством Украины Sense Bank, который ранее назывался Альфа-банком. В ABH Ukraine утверждают, что поскольку банк был единственным активом компании, теперь она якобы не может рассчитаться по обязательствам перед владельцами облигаций.

Кроме того, о факте направления письма сообщило издание Investment Arbitration Reporter. Журналисты пишут о ряде серий "кредитных нот" (loan participation notes), которые покупали частные инвесторы в период с 2018 по 2021 годы. Общая сумма обязательств по ним составила $470 млн.

Путинский олигарх Фридман и Украина

Михаил Фридман и Петр Авен – основатели и акционеры российской "Альфа-Групп". В 2022 году они оказались под санкциями ЕС и Великобритании. В августе 2023 года были также занесены в санкционный список США. А в апреле текущего года суд Евросоюза неожиданно снял санкции с российских бизнесменов.

После полномасштабного вторжения Путина в Украину Михаил Фридман осудил действия России и назвал их трагедией. Сам российский олигарх родом из Львова, где у него остались родители.

С 2013 года Фридман жил в Лондоне. В октябре 2023 года переехал жить в Израиль, но после нападения ХАМАС вернулся в Россию. Его адвокаты говорили, что он хотел бы возвратиться в Британию.

В июле 2022 года стало известно, что Фридман и Авен получили украинское гражданство и намерены платить налоги в украинскую казну. Эта информация вызвала резонанс в сети, а в российской "Альфа-групп" ее опровергли.

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского олигарха, которому в начале сентября 2023 года сообщили о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору.