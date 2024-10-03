Погода в Киеве 4 октября: прихватите с собой верхнюю одежду

В воздухе уже ощущаются ароматы осени

В последний рабочий день недели, в пятницу, 4 октября, в Киеве весь день продержится облачная погода. Однако, как уверяют синоптики, осадков не ожидается.

Подробный прогноз погоды опубликован на сайте Sinoptik.ua. Температура воздуха днем прогреется до +20 градусов тепла.

Утренние часы будут весьма прохладными, до +13°… +14° градусов тепла, поэтому советуем не забыть прихватить верхнюю одежду. Днем столбики термометров вырастут до +18°… +20°, вечером температура воздуха большей частью останется неизменной.

Ветер преимущественно южный, до 3 м/с.

4 октября восход солнца в Киеве состоится в 07:03, а закат в 18:28. Атмосферное давление – 746 мм.

За последние 130 лет наблюдений в Киеве в этот день, 4 октября, максимальная температура составляла 25.3 градусов в 1918 году, а минимально опускалась до -2.6 градусов, в 1910 году.

Что касается народных примет, то раньше считалось, какой была погода 4 октября – такова она и останется в течение следующих четырех недель, то есть весь октябрь. В то же время ясная погода в сочетании с северо-восточным ветром обещает холодную зиму.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, в каких областях изменится погода в эти выходные (5 и 6 октября). Во многих областях страны температура станет выше на несколько градусов.