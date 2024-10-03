Знову хотіли атакувати Київ? Україною ширилась повітряна тривога

Була загроза удару балістикою

У четвер, 3 жовтня, в столиці України знову оголошували вдень повітряну тривогу. Для Києва існувала загроза застосування балістичного озброєння.

Як писали моніторингові чати, фіксувалась швидкісна ціль на Київ через Чернігівщину.

14:13 — монітори написали, що зʼявився БПЛA у напрямку Києва чи області через Полтавщину.

13:54 — відбій тривоги для Києва та низки областей, окрім Полтавщини, Сумщини та Чернігівщини. Там ще є загроза атаки БПЛА.

13:42 — фіксується БПЛА у напрямку Сумщини, тривогу оголошено у північно-східних областях.

13:40 — монітори написали, що наразі ракета у напрямку Києва не фіксується. Проте в укритті слід перебувати до відбою.

"Швидкісна ціль на Сумщину та Київщину в напрямку Чернігівщини. Перебувайте в укриттях!" — написали Повітряні сили України (ПС).

Нагадаємо, що у ніч проти 3 жовтня російські окупанти намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками, кияни могли чути вибухи. Попри всі спроби прорвати протиповітряну оборону столиці, росіянам це не вдалося.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ніч на 3 жовтня росіяни вдарили по Харкову КАБами і наш кореспондент вже побував на місці події. Ян Доброносов показав, що там відбувається цього ранку. На кадрах видно, що будинок зазнав серйозних пошкоджень. За словами мешканки будинку, гучного звуку під час прильоту не було, тому дехто одразу припустив, що це ударна хвиля.