Боровся з корупцією, але купив квартиру за майже 8 мільйонів гривень: як зараз виглядає Сергій Лещенко і чим займається

Сергій Лещенко тривалий час був борцем з корупцією

Сергій Лещенко — український журналіст, політик та громадський діяч. Він також був народним депутатом України та заступником головного редактора "Української правди". Він відомий своєю активною антикорупційною діяльністю та розслідуваннями, а також низкою скандалів, у яких він фігурував.

Його внесок у боротьбу з корупцією був значним, але діяльність досить суперечливою. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Сергій Лещенко, чим він займається і як виглядає.

Що відомо про Сергія Лещенка

Сергій Лещенко навчався в інституті журналістики ім. Тараса Шевченка. Першою роботою журналіста була посада репортера на "Новому каналі". Пізніше став кореспондентом "Української правди", де спеціалізувався на антикорупційних розслідуваннях і викритті корупції в українській владі. За два роки став заступником головного редактора. У 2010 році увійшов до складу руху "Стоп цензурі!".

У 2014 році Сергія Лещенка було обрано народним депутатом від партії Блок Петра Порошенка. Як депутат, він активно працював у сфері реформування антикорупційної політики та прозорості влади. Пізніше став очільником підкомітету з питань міжнародного співробітництва та імплементації антикорупційного законодавства Комітету ВРУ з питань запобігання і протидії корупції. Пізніше працював викладачем журналістики в Українському католицькому університеті. Також викладав антикорупційний курс лекцій у "Києво-Могилянській академії".

Скандали з Сергієм Лещенком

Покупка нерухомості. Одним із найгучніших скандалів, пов'язаних із Сергієм Лещенком, стало придбання ним елітної квартири в Києві у 2016 році за 7,5 млн грн. Це житло площею близько 200 квадратних метрів у центрі столиці. Лещенко, який позиціонував себе як борець із корупцією, опинився під вогнем критики за те, що зміг придбати настільки дороге житло. Сам Лещенко пояснив, що половина суми були позикою, частина — його заощадження, а решта — гроші його дівчини. Печерський суд Києва закрив справу за протоколом НАЗК "за відсутністю складу адміністративного правопорушення".

Бійка у Верховній Раді. В лютому 2017 року в сесійній залі Верховної Ради України сталася бійка між депутатами Іваном Мельничуком та Сергієм Лещенком. Лещенко заявив, що конфлікт виник через його пост у Facebook, у якому він звинуватив фракцію "Блок Петра Порошенка" у зриві засідань антикорупційного комітету. Лещенко вдарив Мельничука, пошкодивши його піджак.

11 травня 2019 року Рудольф Джуліані (адвокат Дональда Трампа) скасував візит до України, заявивши, що не хоче спілкуватися з людьми, які є ворогами президента Трампа, зокрема згадуючи Сергія Лещенка. Лещенко в своєму блозі заперечив ці звинувачення, стверджуючи, що генпрокурор Юрій Луценко дезінформує Джуліані, щоб зберегти свою посаду. 17 липня Лещенко опублікував рішення суду, яке відмовило у позові проти нього через ймовірне втручання в американські вибори. 23 травня він також передав Генпрокуратурі оригінали контрактів, які підтверджують амбарну книгу Януковича, закликавши Джуліані не брехати.

Де зараз Сергій Лещенко

Сергій Лещенко наразі працює як позаштатний радник голови Офісу президента України Андрія Єрмака. Його основна діяльність зосереджена на інформаційній політиці та боротьбі з російською пропагандою, а також участі в організації важливих дипломатичних заходів та залученні міжнародної підтримки для України. Крім того, він також є членом наглядової ради "Укрзалізниці".

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