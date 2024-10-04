"На такому матраці спина боліти не буде": чоловік чиновниці в ліжку грошей став мемом

Кадри з квартири фігурантки розлютили українців

Новина про те, що у керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи знайшли майже 6 мільйонів доларів США готівкою викликала значний резонанс в Україні. Кадри з місця обшуку швидко стали мемами.

Найбільшого галасу наробило фото чоловіка фігурантки. На ньому він лежить на ліжку, на якому розкидані пачки з доларами. Дехто припустив, що від такого матраца спина точно боліти не буде.

Багато українців обурилися тому, що сім'я посадовців отримала такі величезні статки. Багато хто запропонував передати вилучені кошти на потреби Збройних сил України.

Варто зазначити, що під час обшуку посадовиця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйона доларів через вікно. Проєкт "Схеми" опублікував фото з тими самими сумками.

Як відомо, вищезгадану керівницю Хмельницького обласного МСЕК та її сина, який обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області, викрили на незаконному збагачені. У ДБР зазначили, що гроші знаходили практично в кожному куточку квартири – у шафах, шухлядах, нішах. А в її робочому кабінеті було виявлено 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Нагадаємо, СБУ викрила велику банду, яка допомагала чоловікам уникати армії. У Київській та Харківській областях затримали 14 людей, причетних до цієї справи.