Не свистел в доме: мужчина чиновницы на кровати с долларами стал героем новой порции мемов

Поток иронии не остановить

Уже второй день не останавливаются мемы и шутки по поводу того, что у руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы обнаружили почти 6 миллионов долларов США наличными. В частности, иронизируют над фото мужчину чиновницы, который лежит на кровати, покрытой пачками долларов.

Украинцы шутят, что это даже не финансовая подушка, а финансовый матрас. Еще один остроумный мем построен на приметах.

"Не выносил мусор после заката, не свистел в доме. И вот", — подписал автор мема фото мужчины на кровати с долларами.

Есть и другие смешные и меткие подписи на этот эпический кадр. Например, "когда на день рождения тебе пожелали побольше денег".

Напомним, руководителя Хмельницкого областного МСЭК и ее сына, занимающего руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области, разоблачили на незаконном обогащении. По данным ГБР, деньги в их квартире были практически в каждом уголке – в шкафах, ящиках, нишах. В рабочем кабинете чиновницы было обнаружено 100 тыс. долларов США и ряд поддельных медицинских документов, а также списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал первую партию мемов, вызванных этим разоблачением. Они появились сразу после публикации фотоснимков.