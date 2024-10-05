Морські фортеці під контролем: у ДПСУ показали ексклюзивні кадри боїв за "вишки Бойка"

Вишки виконують роль українських морських фортець

Державна прикордонна служба України опублікувала ексклюзивні кадри боїв за газовидобувні вежі поблизу Зміїного. Вочевидь, йдеться про так звані "вишки Бойка" — бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму.

Відео опублікували на офіційних сторінках Держприкордонслужби, зокрема у Telegram. Зазначили, що бійці ДПСУ діяли спільно з підрозділами ГУР МОУ.

"Титанічними зусиллями захоплено та взято під контроль частину цих стратегічно важливих обʼєктів, які виконують роль наших морських фортець. Їх утримання дає можливість контролювати значну частину акваторії та посилювати оборону", — зазначили у повідомленні.

На кадрах зображено загін спецпризначенців, які на човнах вирушають на заздалегідь прораховані позиції. Зав’язується бій, на одному з кадрів бачимо, як горить одна з веж.

"Спецпризначенці Державної прикордонної служби України у складі Сил оборони України повністю контролюють частину газовидобувних веж в акваторії Чорного моря і ми чітко розуміємо навколо нас наше море, під ним наші надра і вони належать тільки Україні і її народові", — мовив один з бійців.

Газовидобувні вежі

"Вишки Бойка" — дві плавучі бурові установки "Петро Годованець" (2010 року побудови) та "Україна" (2012 року). Їх називають на честь тодішнього міністра палива та вугільної промисловості Юрія Бойка.

Після будівництва вишок з’ясували, що їх закупили на сотні мільйонів доларів дорожче за ринкову ціну. Це назвали однією із найбільших корупційних схем в історії України. Бурові платформи спочатку були розташовані за 100 кілометрів від Одеси та за 150 км від узбережжя Криму.

У березні 2014 року самопідіймальні бурові установки "Петро Годованець" та "Україна" були захоплені військами РФ та перебазовані із зони Одеського газового родовища ближче до тимчасово окупованого Криму. Пізніше Печерський суд Києва наклав арешт на ці установки. 15 вересня 2016 року ГПУ офіційно заявила, що "слідством не встановлено фактів підписання від імені Бойка документів щодо проведення закупівель" цих вишок.

Розташування веж у 2022 році

27 серпня 2023 року поблизу платформ відбулося бойове зіткнення між українськими військовослужбовцями, які перебували на чотирьох швидкісних катерах та російським винищувачем Су-30. Інцидент був знятий на відео з певної відстані українським БПЛА. Російський літак невдало намагався уразити українські катери з гарматного та ракетного озброєння, та ці спроби були припинені пострілом з ПЗРК, в результаті якого літак зазнав ушкодження.

11 вересня 2023 року т. зв. "вишки Бойка", а також СПБУ "Таврида" та СПБУ "Сиваш" були повернені під контроль України. Про поточне розташування вишок точної інформації немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що після повернення так званих "вишок Бойка" під контроль України, росіяни втратили у Чорному морі можливість вести розвідку у небі, воді та суші. Про це розповів представник прес-служби Головного управління розвідки Андрій Юсов.