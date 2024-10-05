Російський військовополонений зізнався у страті бійців ЗСУ: де це сталося

Зловмиснику може загрожувати довічний термін

Російські військові продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни. У суботу, 5 жовтня, стало відомо, що вони стратили ще чотирьох українських військових.

Про це повідомила пресслужба Харківської прокуратури. Зазначається, що окупанти зробили це влітку 2024 за наказом свого командира на території Вовчанського заводу.

"На сьогодні прокурорами вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаних з умисним вбивством чотирьох військовополонених – військовослужбовців Збройних Сил України, яких російські військові за наказом командування влітку 2024 року стратили на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ", — сказав голова прокуратури Харкова Олександр Фільчаков.

За його словами, ця інформація стала відомою під час допиту російських військовополонених. Це є унікальним випадком, оскільки особа, яка підозрюється у скоєнні злочину, перебуває в українському полоні.

Тобто вирок йому можна винести не заочно, а під час справедливого судового процесу. Росіянина можуть засудити до довічного позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше, 24 вересня бійці Головного управління розвідки провели спеціальну операцію, під час якої змогли звільнити територію Вовчанського заводу.