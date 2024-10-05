Российский военнопленный признался в казни бойцов ВСУ: где это произошло

Злоумышленнику может грозить пожизненный срок

Российские военные продолжают игнорировать законы и обычаи ведения войны. В субботу, 5 октября, стало известно, что они казнили еще четырех украинских военных.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской прокуратуры. Отмечается, что оккупанты сделали это летом 2024 года по приказу своего командира на территории Волчанского завода.

"На сегодняшний день прокурорами уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, связанных с умышленным убийством четырех военнопленных – военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которых российские военные по приказу командования летом 2024 года казнили на территории агрегатного завода в городе Волчанск," — рассказал глава прокуратуры Харькова Александр Фильчаков.

По его словам, эта информация стала известной в ходе допроса российских военнопленных. Это является уникальным случаем, поскольку лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится в украинском плену.

То есть приговор ему можно вынести не заочно, а в ходе справедливого судебного процесса. Россиянина могут приговорить к пожизненному лишению свободы.

Как сообщалось ранее, 24 сентября бойцы Главного управления разведки провели специальную операцию, в ходе которой смогли освободить территорию Волчанского завода.