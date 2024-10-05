Ваши предки были казаками: список уникальных украинских фамилий с тысячелетней историей

Такие колоритные фамилии "ковались" в Запорожской Сечи

Многие украинские фамилии несут в себе уникальные истории, отражая происхождение и родовые связи. Некоторые фамилии указывают на возможное родство с американцами, а другие, имеющие многовековую историю, свидетельствуют о том, что ваши предки могли быть запорожскими казаками.

Преподаватель украинского языка А. Ф. Нечипоренко на сайте университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" рассказал про уникальные украинские фамилии. Проверьте, есть вашая в списке.

По его словам, фамилии перечисленные в списке, являются довольно редкими и могут указывать на то, что ваши предки были запорожскими казаками. Они имеют свой юмористический оттенок:

Перебийнис,

Нагнибеда,

Вернигора,

Котигорошко,

Завалипич,

Майборода,

Неежборщ,

Тягнирядно,

Вырвыкишка,

Затуливетер,

Несвятыпаска,

Гуляйдень,

Гризодуб.

Согласно данным генеалогического ресурса "Рідні", в Украине более 2 тысяч людей носят фамилию Вернигора, чаще всего они встречаются на Подолье. Более 6500 тысяч украинцев носят фамилию Майборода, большая часть из них проживает на Слобожанщине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о фамилиях, которые давали тем, кто считал себя слишком надменным и самовлюбленным. Также мы писали о фамилиях, которые давали искусным поварам. Аромат от приготовленных ими блюд быстро расходился по древним поселениям, как и слухи.