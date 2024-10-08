Два роки тому було завдано першого удару по Кримському мосту - як це було (відео)

Ця подія увійшла в історію нашої боротьби

Рівно два роки тому, 8 жовтня 2022 року, близько 06.00 Служба безпеки України вперше завдала удару по Кримському мосту. Внаслідок атаки стався частковий обвал двох прольотів і було значно пошкоджено дорожнє полотно.

Росіяни спочатку намагалися вдавати, що нічого серйозного не сталося і переправа майже не отримала жодних пошкоджень, але фото та відео з місця подій швидко виправили ситуацію. Про те, як було проведено цю успішну операцію, згадали у прес-службі СБУ.

Атака Кримського мосту стала результатом складної багаторівневої операції, яку особисто розробляв та керував її реалізацією голова СБУ Василь Малюк.

"Ранок 8 жовтня 2022 року назавжди увійшов в історію нашої боротьби. Саме тоді СБУ в результаті складної багаторівневої операції завдала першого потужного удару по "символу кремлівської пропаганди" — Кримському мосту. Цей яскравий вибух став справжнім святом для всіх українців і ляпасом до 70-річчя путіна", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що вибухові пристрої були замасковані під рулони з плівкою та у тротиловому еквіваленті потужність вибуху склала майже 21 тонну.

Після цього СБУ атакувала ще багато різних важливих об’єктів на території РФ і продовжує це робити і зараз.

Після успішного удару Кримським мостом він перестав бути основною логістичною артерією для постачання військової техніки та палива на південь України.

Окрім цього, потужний вибух посіяв паніку та хаос серед окупантів, які вперше почали масово тікати із Криму.

Нагадаємо, вперше вибух на Кримському мості стався 8 жовтня 2022 року. Тоді причиною тому стала детонація вибухівки у вантажівці, яка рухалася до Криму з території РФ.

Спочатку ж російські паблики повідомляли про те, що вибух стався на залізничній гілці і причиною НП стала пожежа в товарному вагоні поїзда, яку гнали з Тамані (Краснодарський край) до Керчі.

У Кремлі відразу ж спустили на росЗМІ методичку, яка змушувала місцевих журналістів замовчувати окремі деталі події.

Після вибуху на мосту в соцмережах росіяни влаштували справжню істерику та почали звинувачувати владу у брехні. На тлі цього почали активно згадувати минулі меми, що виникли під час вибухів на військових об’єктах РФ в окупованому Криму, зокрема росіянку, яка не хотіла їхати з півострова.

Раніше ми розповідали про те, що експерти назвали три способи знищити Кримський міст. Збройні сили України методично знищують мости в Курській області РФ, розбомбивши вже третю мостову споруду через річку Сейм. У той же час "головний міст РФ", що символізує її владу над окупованим Кримським півостровом, продовжує стояти, хоча йому вже не раз завдавали серйозних збитків. Чому так – розбирався "Телеграф".