Два года назад был нанесен первы удар по Крымскому мосту - как это было (видео)

Это событие вошло в историю нашей борьбы

Ровно два года назад, 8 октября 2022 года, около 06.00 Служба безопасности Украины впервые нанесла удар по Крымскому мосту. В результате атаки произошло частичное обрушение двух пролетов и было значительно повреждено дорожное полотно.

Россияне изначально пытались делать вид, что ничего серьезного не произошло и переправа почти не получила никаких повреждений, но фото и видео с места событий быстро исправили ситуацию. О том, как была проведена эта успешная операция вспомнили в пресс-службе СБУ.

Атака Крымского моста стала результатом сложной многоуровневой операции, которую лично разрабатывал и руководил ее реализацией глава СБУ Василий Малюк.

"Утро 8 октября 2022 года навсегда вошло в историю нашей борьбы. Именно тогда СБУ в результате сложной многоуровневой операции нанесла первый мощный удар по "символу кремлевской пропаганды" — Крымскому мосту. Этот яркий взрыв стал настоящим праздником для всех украинцев и пощечиной к 70-летию Путина", — говорится в сообщении.

Известно, что взрывные устройства были замаскированы под рулоны с пленкой и в тротиловом эквиваленте мощность взрыва составила почти 21 тонну.

После этого СБУ атаковала еще множество различных важных объектов на территории РФ и продолжают это делать и сейчас.

После успешного удара по Крымскому мосту он перестал быть основной логистической артерией для поставок военной техники и топлива на юг Украины.

Кроме этого, мощный взрыв посеял панику и хаос среди оккупантов, которые впервые начали массово бежать из Крыма.

Напомним, впервые взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда причиной тому стала детонация взрывчатки в грузовике, который двигался в Крым с территории РФ.

Изначально же российские паблики сообщали о том, что взрыв произошел на железнодорожной ветке и причиной ЧП стал пожар в товарном вагоне поезда, который гнали из Тамани (Краснодарский край) в Керчь.

В Кремле сразу же спустили на росСМИ методичку, заставлявшую местных журналистов замалчивать отдельные детали происшествия.

После взрыва на мосту в соцсетях россияне устроили настоящую истерику и начали обвинять власть во лжи. На фоне этого начали активно вспоминать прошлые мемы, возникшие при взрывах на военных объектах РФ в оккупированном Крыму, в частности россиянку, которая не хотела уезжать с полуострова.

Ранее мы рассказывали о том, что эксперты назвали три способа уничтожить Крымский мост. Вооруженные силы Украины методично уничтожают мосты в Курской области РФ, разбомбив уже третье мостовое сооружение через реку Сейм. В то же время "главный мост РФ", символизирующий ее власть над оккупированным Крымским полуостровом, продолжает стоять, хотя ему уже не раз наносили серьезный урон. Почему так – разбирался "Телеграф".