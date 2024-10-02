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Бронювання від мобілізації: Кабмін запровадив нові правила

Автор
Кароліна Терещенко
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Військово-облікові дані
Військово-облікові дані. Фото Колаж "Телеграфу"

Чоловіків, які отримують бронь, переводитимуть на спеціальний облік

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану, зокрема через портал "Дія". Згідно з новими правилами, бронь можуть отримати громадяни, які перебувають на персональному військовому обліку в державних органах, підприємствах або установах.

Про це йдеться у постанові від 1 жовтня 2024 року № 1125. Уряд також оновив вимоги до інформації, що має міститися у таких списках, додавши нові дані:

  • реквізити військово-облікового документа (у паперовій або електронній формі);
  • військово-облікова спеціальність;
  • дата уточнення військово-облікових даних.

За умови позитивних результатів перевірки в Реєстрі військовозобов'язаних та наявності військово-облікових документів, військовозобов'язаний автоматично переводиться на спеціальний військовий облік на строк, визначений законодавством, коли військовозобов’язаний:

  • перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);
  • уточнив дані щодо перебування на військовому обліку;
  • не перебуває у розшуку.

Нагадуємо, що на період мобілізації, що продовжиться у жовтні, право на бронь мають окремі працівники, що залучені до забезпечення державної та економічної безпеки. Серед них:

  • усі військовозобов’язані держслужбовці категорії А. Також держслужбовці категорій Б та В, але не більше 50% від кількості військовозобовʼязаних працівників;
  • працівники органів державної влади, судів, Нацполіції, ДБР, НАБУ, ДСНС, БЕБ;
  • співробітники підприємств, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);
  • працівники установ, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно заброньованим чоловікам проходити ВЛК. Інформація про бронь відображається у "Резерв+".

Теги:
#Мобілізація #Бронювання #Бронь від мобілізації