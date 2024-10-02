Бронювання від мобілізації: Кабмін запровадив нові правила
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Чоловіків, які отримують бронь, переводитимуть на спеціальний облік
Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану, зокрема через портал "Дія". Згідно з новими правилами, бронь можуть отримати громадяни, які перебувають на персональному військовому обліку в державних органах, підприємствах або установах.
Про це йдеться у постанові від 1 жовтня 2024 року № 1125. Уряд також оновив вимоги до інформації, що має міститися у таких списках, додавши нові дані:
- реквізити військово-облікового документа (у паперовій або електронній формі);
- військово-облікова спеціальність;
- дата уточнення військово-облікових даних.
За умови позитивних результатів перевірки в Реєстрі військовозобов'язаних та наявності військово-облікових документів, військовозобов'язаний автоматично переводиться на спеціальний військовий облік на строк, визначений законодавством, коли військовозобов’язаний:
- перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);
- уточнив дані щодо перебування на військовому обліку;
- не перебуває у розшуку.
Нагадуємо, що на період мобілізації, що продовжиться у жовтні, право на бронь мають окремі працівники, що залучені до забезпечення державної та економічної безпеки. Серед них:
- усі військовозобов’язані держслужбовці категорії А. Також держслужбовці категорій Б та В, але не більше 50% від кількості військовозобовʼязаних працівників;
- працівники органів державної влади, судів, Нацполіції, ДБР, НАБУ, ДСНС, БЕБ;
- співробітники підприємств, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);
- працівники установ, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період.
Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно заброньованим чоловікам проходити ВЛК. Інформація про бронь відображається у "Резерв+".