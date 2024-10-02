Бронювання від мобілізації: Кабмін запровадив нові правила

Чоловіків, які отримують бронь, переводитимуть на спеціальний облік

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану, зокрема через портал "Дія". Згідно з новими правилами, бронь можуть отримати громадяни, які перебувають на персональному військовому обліку в державних органах, підприємствах або установах.

Про це йдеться у постанові від 1 жовтня 2024 року № 1125. Уряд також оновив вимоги до інформації, що має міститися у таких списках, додавши нові дані:

реквізити військово-облікового документа (у паперовій або електронній формі);

військово-облікова спеціальність;

дата уточнення військово-облікових даних.

За умови позитивних результатів перевірки в Реєстрі військовозобов'язаних та наявності військово-облікових документів, військовозобов'язаний автоматично переводиться на спеціальний військовий облік на строк, визначений законодавством, коли військовозобов’язаний:

перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);

уточнив дані щодо перебування на військовому обліку;

не перебуває у розшуку.

Нагадуємо, що на період мобілізації, що продовжиться у жовтні, право на бронь мають окремі працівники, що залучені до забезпечення державної та економічної безпеки. Серед них:

усі військовозобов’язані держслужбовці категорії А. Також держслужбовці категорій Б та В, але не більше 50% від кількості військовозобовʼязаних працівників;

працівники органів державної влади, судів, Нацполіції, ДБР, НАБУ, ДСНС, БЕБ;

співробітники підприємств, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

працівники установ, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно заброньованим чоловікам проходити ВЛК. Інформація про бронь відображається у "Резерв+".