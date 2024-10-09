Підтримував Януковича і Зеленського та мав великі проблеми із законом: яким був у молодості скандальний бізнесмен Поворознюк

Бізнесмен навіть сидів у в'язниці, про що відкрито говорить

Український фермер, аграрій, власник ФК "Інгулець" Олександр Поворознюк — автор мемної фрази "Вова, ї*аш їх, б**ть". Ми знаємо його як палкого прихильника Володимира Зеленського, а його голос неодноразово чули у TikTok та YouTube, але яким він був у молодості?

Як виявилося, бізнесмен має чотири судимості, сидів у в'язниці і пишається цим. "Телеграф" вирішив з’ясувати, яким був підприємець у молодості та дитинстві і з чого починався його шлях.

Що відомо про дитинство та юність Олександра Поворознюка

Народився Олександр Поворознюк 6 березня 1971 р. в селі Новомануйлівка, Петрівського району, Кіровоградської області. Навчався у Дніпропетровському державному аграрному університеті, де отримав диплом економіста. Також закінчив два факультети Кіровоградського інституту машинобудування. Отримав диплом інженера-механіка і магістра з адміністративного менеджменту.

Початок кар’єри

Свій шлях Олександр Поворознюк розпочав із посади водія у "Сільгоспхімії", а пізніше — постачальником у колгоспі, згодом він його очолив. У 2000 році він створив власне фермерське господарство "АВІЛ". Паралельно став керівником сільськогосподарського виробничого кооперативу "П’ятихатський". У 2007 році заснував ТОВ "Агрофірма П'ятихатська".

У 2013 році Олександр Поворознюк створив "Футбольний клуб "Інгулець", а у 2014 — фермерське господарство "Агро-папа".

Політична діяльність

У 2010 Поворознюка було обрано депутатом Петрівської районної ради. За даними Вікіпедії, у 2013 році він підтримав Президента Віктора Януковича у припиненні євроінтеграційних процесів в Україні та розвороту у відносинах з Росією.

У 2022 році, після вторгнення Росії на Україну, Поворознюк записав відеозвернення до Володимира Зеленського, яке згодом стало вірусним треком. На нього записали DJ-мікс, а саме "Вова, їб*ш їх, бл*ть" від Мюслі UA. Також від цього ж каналу вийшов ще один трек, який мав назву "Остановіть ви цю ху*ню", де були також фрази Олександра Поворознюка.

Як повідомляє Вікіпедія, Олександр Поворознюк має кілька судимостей. Три з них — за бійки, а одна — викрадення державного або колективного майна шляхом крадіжки. Як розповідав сам аграрій, "Це було за соляру".

Також Олекснадр Поворознюк сидів у в’язниці і зізнавався, що пишається цим. "Лейтенанту щелепу зламав, сержанту – носа. Нестатутні відносини, 244-та і 242-га", — розповідав бізнесмен.

"Я вам скажу чесно, що ці руки дуже багато вкрали. Я відверто про це кажу. Але я ніколи не крав у людей, тільки в держави. Проносило, проходило, але я за це й судимість заробив. Колись авторитет через цього втратив. І в армії була судимість: у бушлаті було холодно, і я кілька дублянок накрав, прислав їх додому", – зізнався бізнесмен в інтерв’ю.

У 2022 році Поворознюка було внесено до бази "Миротворець". "Мародер. Злодій. Усвідомлені дії, спрямовані на пограбування України. Щиросердно, власноручно зізнався в тому, що багато і довго грабував державу, вихваляється тим, що цим зробив свої статки", — йдеться в базі.

Нагадаємо, що 8 жовтня 2024 року помер син Олександра Поворознюка. Віталію було лише 34 роки. Причина смерті не повідомляється.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз Вадим Колесніченко, який відкрито висловлював свою проросійську позицію. Ексрегіонал втік з України після Революції гідності.