"Прожив надто коротке життя": у президента "Інгульця" Поворознюка помер син (фото)

Віталія поховають 8 жовтня

Помер син президента футбольного клубу "Інгулець" Олександра Поворознюка. Віталію було лише 34 роки.

Про трагічну звістку повідомив Олександр Поворознюк на своїй сторінці у Facebook. Похорон Віталія відбудеться 8 жовтня о 12 годині.

"Сьогодні помер мій син… Разом із ним померла частина моєї Душі. Моє серце розривається на шматки. Я любив його і завжди буду любити… Він був дуже добрим, щирим, справедливим, співчутливим. З самого дитинства і до сьогоднішнього дня він прагнув допомагати усім, кого знав, хотів, щоб усі були щасливі. Віталій розумний, чесний, мій син самовіддано працював і я бачив, які він робить успіхи. Мені дуже боляче, дуже шкода… Ніколи не міг подумати, що буду хоронити свого сина. Віталій гідно прожив своє надто коротке життя, йому було лише 34 роки", — пише Олександр Поворознюк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 7 жовтня раптово помер колишній заступник міського голови Дніпра Бориса Філатова Михайло Лисенко. Рік тому його усунули від виконання обов’язків.