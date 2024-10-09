Поддерживал Януковича и Зеленского и имел большие проблемы с законом: каким был в молодости скандальный бизнесмен Поворознюк

Бизнесмен даже сидел в тюрьме, о чем открыто говорит

Украинский фермер, аграрий, владелец ФК "Ингулец" Александр Поворознюк — автор мемной фразы "Вова, е*аш их, б**ть", который недавно "набросился" на журналиста. Мы знаем его как ярого поклонника Владимира Зеленского, а его голос неоднократно слышали в TikTok и YouTube, но каким он был в молодости?

Александр Поворознюк построил свою карьеру с нуля, ведь родился в деревне, где не было много возможностей для развития. Однако, как оказалось, бизнесмен имеет четыре судимости, сидел в тюрьме и гордится этим. Телеграф решил выяснить, каким был предприниматель в молодости и детстве и с чего начинался его путь.

Что известно о детстве и юности Александра Поворознюка

Родился Александр Поворознюк 6 марта 1971 г. в селе Новомануйловка Петровского района Кировоградской области. Учился в Днепропетровском государственном аграрном университете, где получил диплом экономиста. Также окончил два факультета Кировоградского института машиностроения. Получил диплом инженера-механика и магистра по административному менеджменту.

Начало карьеры

Свой путь Александр Поворознюк начал с водительской должности в "Сельхозхимии", а позже — поставщиком в колхозе, впоследствии он его возглавил. В 2000 году он создал собственное фермерское хозяйство "АВИЛ". Параллельно стал руководителем сельскохозяйственного производственного кооператива "Пятихатский". В 2007 году основал ООО "Агрофирма Пятихатская".

В 2013 году Александр Поворознюк создал "Футбольный клуб "Ингулец", а в 2014 — фермерское хозяйство "Агро-папа".

Политическая деятельность

В 2010 Поворознюк был избран депутатом Петровского районного совета. По данным Википедии, в 2013 году он поддержал Президента Виктора Януковича в прекращении евроинтеграционных процессов в Украине и развороте в отношениях с Россией.

В 2022 году, после вторжения России в Украину, Поворознюк записал видеообращение к Владимиру Зеленскому, которое впоследствии стало вирусным треком. На него записали DJ-микс, а именно "Вова, еб*ш их, бл*ть" от Мюсли UA. Также от этого же канала вышел еще один трек, который назывался "Остановите вы эту ху*ню", где были также фразы Александра Поворознюка.

Как сообщает Википедия, Александр Поворознюк имеет несколько судимостей. Три из них – за драки, а одна – похищение государственного или коллективного имущества путем кражи. Как рассказывал сам аграрий, это было за соляру.

Также Александр Поворознюк сидел в тюрьме и признавался, что гордится этим. " Лейтенанту челюсть сломал, сержанту – носа. Неуставные отношения, 244-я и 242-я", — рассказывал бизнесмен.

Я вам скажу честно, что эти руки очень много украли. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства. Проносило, проходило, но я за это и судимость заработал. Когда-то авторитет из-за этого потерял. в армии была судимость: в бушлате было холодно, и я несколько дубленок наворовал, прислал их домой", – признался бизнесмен в интервью.

В 2022 году Поворознюк был внесен в базу "Миротворец". "Мародер. Вор. Осознанные действия, направленные на ограбление Украины. Чистосердечно, собственноручно признался в том, что много и долго грабил государство, хвастается тем, что этим совершил свое состояние", — говорится в базе.

Напомним, что 8 октября 2024 года умер сын Александра Поворознюка. Виталию было всего 34 года. Причина смерти не сообщается.

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