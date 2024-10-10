Всего три дня: синоптик сказала, когда будет бабье лето в Украине в этом году

Синоптик озвучила погоду на октябрь в Украине

В октябре на несколько дней придет "бабье лето" в Украину. В большинстве регионов температура воздуха будет комфортной как для середины осени.

Такой прогноз сделала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха во время брифинга. Она пояснила, что "бабьим летом" называют период короткого потепления после ощутимого осеннего похолодания.

"Вот у нас сейчас было на протяжении нескольких дней определенное снижение температуры… такая осенняя погода. Перед этим кое-где по районам отдельных западных областей (преимущественно Прикарпатья) даже немножко были заморозки. Там буквально одна-две ночи, и только на почве, то есть не сильные такие. Однако все равно немного "дыхание осени" мы почувствовали", — сказала Птуха.

Синоптик объяснила, в среду, 9 октября, четверг, 10 октября, и даже до пятницы, 11 октября, в большинстве регионов Украины температура будет оставаться в пределах +17…24 в течение дня. Такие температуры можно назвать достаточно комфортными для осеннего периода.

"Так что сугубо по народной терминологии, можно сказать, что вот эти дни, на этой неделе, можно назвать "бабьим летом" коротеньким. Буквально вот эти три дня", — отметила Птуха.

В то же время, ночные температуры в Украине все же будут оставаться уже невысокими — в пределах 4-11 градусов в большинстве регионов. В южной части страны ночью будет от +12 до +16 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украину идет похолодание. Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда ждать заморозков и мокрого снега.