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Цієї кальки давно час позбутися: п'ять українських сполучників замість російського "так как"

Автор
Катерина Шполянська
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Автор
Очищуємо мову від росіянізмів
Очищуємо мову від росіянізмів. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Використання росіянізму "так як" стало настільки звичним, що багато українців навіть не підозрюють про його неправильність

Однією з поширених помилок в українському мовленні є вживання кальок з російської мови. Серед них — іі словосполучення "так як".

"Телеграф" вирішив з'ясувати, як правильно висловлюватися українською та які сполучники використовувати замість цього росіянізму.

Чому "так як" — це неправильно?

Конструкція "так як" є дослівним перекладом російського сполучника "так как". В українській мові це калька, яка не відповідає нормам української літературної мови та засмічує її.

Які є правильні українські відповідники?

В українській мові існує багатий вибір питомих сполучників, які можна використовувати замість "так як":

  • бо — найбільш універсальний варіант, підходить для всіх стилів мовлення,
  • оскільки — більш формальний варіант, доречний в офіційно-діловому стилі,
  • тому що — нейтральний варіант,
  • через те що — підходить для пояснення причинно-наслідкових зв'язків,
  • у зв'язку з тим що" — доречний в офіційних документах.

Приклади правильного вживання:

  • Оскільки завтра вихідний, я зможу довше поспати.
  • Я зможу довше поспати, бо завтра вихідний,
  • Тому що завтра вихідний, я зможу довше поспати.

Маючи такий широкий вибір питомих українських сполучників, ми можемо легко уникнути цього поширеного росіянізму. А вживання правильних українських сполучників збагачує наше мовлення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно перекласти українською слово "предположние". Який синонім вибрати, щоб уникнути помилок.

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