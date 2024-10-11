Цієї кальки давно час позбутися: п'ять українських сполучників замість російського "так как"
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Використання росіянізму "так як" стало настільки звичним, що багато українців навіть не підозрюють про його неправильність
Однією з поширених помилок в українському мовленні є вживання кальок з російської мови. Серед них — іі словосполучення "так як".
"Телеграф" вирішив з'ясувати, як правильно висловлюватися українською та які сполучники використовувати замість цього росіянізму.
Чому "так як" — це неправильно?
Конструкція "так як" є дослівним перекладом російського сполучника "так как". В українській мові це калька, яка не відповідає нормам української літературної мови та засмічує її.
Які є правильні українські відповідники?
В українській мові існує багатий вибір питомих сполучників, які можна використовувати замість "так як":
- бо — найбільш універсальний варіант, підходить для всіх стилів мовлення,
- оскільки — більш формальний варіант, доречний в офіційно-діловому стилі,
- тому що — нейтральний варіант,
- через те що — підходить для пояснення причинно-наслідкових зв'язків,
- у зв'язку з тим що" — доречний в офіційних документах.
Приклади правильного вживання:
- Оскільки завтра вихідний, я зможу довше поспати.
- Я зможу довше поспати, бо завтра вихідний,
- Тому що завтра вихідний, я зможу довше поспати.
Маючи такий широкий вибір питомих українських сполучників, ми можемо легко уникнути цього поширеного росіянізму. А вживання правильних українських сполучників збагачує наше мовлення.
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