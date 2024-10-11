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От этой кальки давно пора избавиться: пять украинских союзов вместо русского "так как"

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Очищаем язык от русских
Очищаем язык от русских. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Использование русского "так як" стало настолько привычным, что многие украинцы даже не подозревают о его неправильности

Одной из распространенных ошибок в украинском вещании является употребление калек из русского языка. Среди них — ее словосочетание "так как".

"Телеграф" решил выяснить, как правильно выражаться на украинском и какие союзы использовать вместо этого русского.

Почему "так как" — это неправильно?

Конструкция "так как" является дословным переводом русского союза "так как". В украинском языке это калька, которая не соответствует нормам украинского литературного языка и засоряет его.

Какие правильные украинские соответствия?

В украинском языке существует богатый выбор удельных союзов, которые можно использовать вместо "так как":

  • бо – наиболее универсальный вариант, подходит для всех стилей речи,
  • оскільки — более формальный вариант, уместный в официально-деловом стиле,
  • тому що — нейтральный вариант,
  • через те що — подходит для объяснения причинно-следственных связей,
  • у зв'язку з тим що — уместен в официальных документах.

Примеры правильного употребления:

  • Оскільки завтра вихідний, я зможу довше поспати.
  • Я зможу довше поспати, бо завтра вихідний,
  • Тому що завтра вихідний, я зможу довше поспати.

Имея столь широкий выбор исконно украинских союзов, мы можем легко избежать этого распространенного русизма. А употребление правильных украинских союзов обогащает нашу речь.

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