От этой кальки давно пора избавиться: пять украинских союзов вместо русского "так как"
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Использование русского "так як" стало настолько привычным, что многие украинцы даже не подозревают о его неправильности
Одной из распространенных ошибок в украинском вещании является употребление калек из русского языка. Среди них — ее словосочетание "так как".
"Телеграф" решил выяснить, как правильно выражаться на украинском и какие союзы использовать вместо этого русского.
Почему "так как" — это неправильно?
Конструкция "так как" является дословным переводом русского союза "так как". В украинском языке это калька, которая не соответствует нормам украинского литературного языка и засоряет его.
Какие правильные украинские соответствия?
В украинском языке существует богатый выбор удельных союзов, которые можно использовать вместо "так как":
- бо – наиболее универсальный вариант, подходит для всех стилей речи,
- оскільки — более формальный вариант, уместный в официально-деловом стиле,
- тому що — нейтральный вариант,
- через те що — подходит для объяснения причинно-следственных связей,
- у зв'язку з тим що — уместен в официальных документах.
Примеры правильного употребления:
- Оскільки завтра вихідний, я зможу довше поспати.
- Я зможу довше поспати, бо завтра вихідний,
- Тому що завтра вихідний, я зможу довше поспати.
Имея столь широкий выбор исконно украинских союзов, мы можем легко избежать этого распространенного русизма. А употребление правильных украинских союзов обогащает нашу речь.
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