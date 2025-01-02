Чи запровадять економічне бронювання в Україні у 2025 році? Депутатка дала відповідь

За словами Янченко, Генштаб не дає запровадити економічне бронювання

Існують дуже слабкі шанси того, що у 2025 році в Україні запровадять економічне бронювання від мобілізації, хоча воно конче необхідне для економіки країни.

Генштаб успішно блокує всі спроби запровадити економічне бронювання. Про це в етері "Телеграфу" розповіла народна депутатка України Галина Янченко.

"Боюся, що особливих змін у 2025 році не буде. Ми бачимо як останні рік-півтора фактично Генштаб блокує всі спроби запровадити будь-яку модель економічного бронювання, хоча вона критично потрібна", – сказала нардепка.

Вона згадала прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля, який говорив, що битви виграються військом, а війни економікою.

"Якщо ми не збережемо економіку, то ми просто не будемо мати можливості ані продовжувати фактично оборонятися, ані взагалі жити в нашій країні. Тому економічне бронювання потрібно, але я не впевнена що нам вийде дотиснути його в наступному році на жаль", – резюмувала Янченко.

Раніше директор департаменту економіки безпеки і оборони Мінекономіки Сергій Сметанко заявив, що нові правила бронювання працівників критично важливих підприємств, які передбачають виплату заброньованому працівнику зарплати мінімум 20 тисяч гривень і відсутність податкових боргів у підприємства — це полегшена форма економічного бронювання.