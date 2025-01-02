Родичку президента Азербайджану затримали у Греції: чим завинила

Жінка є дочкою дядька президента Азербайджану

Двоюрідну сестру президента Азербайджану Ільхама Алієва Іззат Ханим Джавадову затримали грецькі правоохоронці під час наркорейду в передмісті Афін.

Про це повідомляє AFP. Рейд було проведено у розкішній віллі у місті Калівія. Під час спецоперації було затримано 13 осіб — в організатора вечірки знайшли 45 пакетів екстазі, кокаїну та кристалічного метамфетаміну. Також було виявлено та вилучено 43 тисячі євро готівкою, яка знаходилась у сейфі.

За даними ЗМІ, Джавадова разом із дев’ятьма іншими затриманими мала постати перед судом 2 січня за звинуваченням у розповсюдженні наркотиків.

Іззат Ханим Джавадова відома в діджейському середовищі під псевдонімом Mikaela Jav і має громадянство Британії. За даними Національного агентства боротьби зі злочинністю Великобританії, Джавадова та її чоловік Сулейман Джавадов причетні до відмивання 4 млн фунтів стерлінгів.

Її батько, Джалал Алієв, був відомим радянським і азербайджанським вченим-селекціонером, державним та політичним діячем. Він був молодшим братом Гейдара Алієва, колишнього голови КДБ Азербайджанської РСР, першого секретаря ЦК Компартії Азербайджану і третього президента Азербайджану з 1993 по 2003 роки.

Джалал Алієв помер у 2016 році, Гейдар Алієв – у 2003 році. Після його смерті президентом Азербайджану є його син Ільхам, племінник Джалала.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Ільхам Алієв заявив, що Росія намагається уникнути відповідальності за трагедію з літаком компанії Azerbaijan Airlines.