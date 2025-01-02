Завершення війни, гарантії від США і не лише. Що сказав Зеленський у першому інтерв’ю 2025 року

Інтерв’ю Володимира Зеленського стало першим після Нового року.

Президент України Володимир Зеленський дав перше інтерв’ю українським журналістам після Нового, 2025 року. Він поспілкувався із представниками телемарафону "Єдині новини".

Повне відео інтерв’ю опубліковано на YouTube-каналі Офісу президента. Разом із Зеленським у бесіді взяла участь і його дружина Олена – вони відповіли на запитання журналістів.

Здебільшого розмова йшла на теми російсько-української війни, а також надання Україні військової допомоги з боку західних союзників, включаючи США.

Війна

Як зазначив Зеленський, Україна у 2024 році зірвала плани Росії щодо наступу на Харків, Суми та Запоріжжя з подальшою окупацією даних населених пунктів. Водночас, Кремль зосередив на сході України більше своїх військових, ніж раніше.

Говорячи про гарантії безпеки для України, Зеленський зазначив, що без участі США ці гарантії будуть слабкими.

Військова допомога та діалог з Трампом

"Гаряча" фаза війни може завершитися в тому випадку, якщо Дональд Трамп матиме сильну позицію, переконаний Зеленський. Щоб зупинити Путіна, Україні потрібні відповідні фактична зброя, фактична армія та фактичний пакет далекобійних можливостей.

Зеленський зазначив, що після інавгурації Трампа він зустрінеться із ним. Також він не виключив контактів між Трампом та російськими представниками.

Відповідаючи на запитання, коли в Україні будуть вибори, Зеленський заявив, що це станеться після скасування воєнного стану.

Раніше "Телеграф" писав, що видання Financial Times опублікувало прогноз на 2025 рік, у якому також є блок про відносини Росії та України. А точніше, чи буде мир між цими країнами.